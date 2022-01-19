化學污染超出容忍值 學者推循環經濟

全球爆量的塑膠垃圾重量，已經超過了全體哺乳動物重量！一項研究指出，人類產生的化學物質已嚴重傷害全球生態系統的穩定性，參與該研究的哥德堡大學教授阿爾姆羅斯警告，塑膠垃圾總重量超越生物是一大警訊，人類應該落實循環經濟，避免製造更多垃圾。

化學污染威脅地球系統

衛報指出，一項研究發現，化學污染物目前已達到足以威脅全球生態系統穩定性的數量，其中包括塑膠、殺蟲劑、工業化合物、抗生素等在內的 350,000 種合成化學品，且多氯聯苯等有毒的化學物質更因為難以分解而永久存在，分布範圍遍及對流層及深海。

然而，即使 COP26 氣候峰會達成的格拉斯哥氣候宣言中，並未提及塑膠等污染物的因應對策或處理目標，多項研究指出，這些化學污染物將未來將對空氣、飲水、食物造成全面性影響，且增加自然界物種對抗生素的抗藥性。

即刻啟動循環經濟

斯德哥爾摩環境研究所、該研究的合著者佩爾松對歐洲新聞指出，指出，自 1950 年以來，全球化學產品的產量增加了 50 倍，預計到 2050 年將再增長三倍，但人類並沒有針對這些化學產品廢棄後的完善處理機制，導致其不斷被釋放到環境中，造成更加嚴重的污染，且未來產品還會變得更多樣，單一措施並不能遏止此一趨勢。

但該研究仍提出了數個可行的基礎措施，藉此減少污染物產生與排放，包括增進產業供應鏈的循環性、對化學產品的生產與排放設定上限、建立專門因應組織等。

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