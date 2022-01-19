睡眠是領導力關鍵 慎防報復性熬夜

「當你沒睡飽的時候，你其實是糟透了！」過往，大多數企業都認為，優秀的員工會熬夜工作，並視其為「榮譽勳章」。但美國軟體公司Basecamp執行長弗里徳表示，「睡飽」才是領導力的關鍵。由於「報復性熬夜」的狀況日益嚴重，專家提出設置「睡前鬧鐘」，以幫助減緩狀況。

「優先考量睡飽」

《衛報》報導，弗里徳表示，成為一個優秀領導者的關鍵是優先考量睡飽。他指出，這與大部分企業心態不同，許多企業將熬夜當作一種「榮譽勳章」。他表示，尤其在科技產業中，常會有人吹噓「只睡了3個小時」、「通宵都在工作」等，但事實上沒有人有連續工作14小時的體力。

美國波特蘭州心理學助理教授凱蕾表示，這類重視睡眠的領導者通常做到兩件事，第一，同樣支持員工以「睡飽」作為優先考量；第二，理解睡眠充足對工作表現的重要性。

她也說，熬夜與差勁的工作表現之間存在著「惡性循環」，如果人們因為疲憊導致工作表現差，就會產生壓力，進而影響睡眠品質，並出現糟糕的工作結果。研究也指出，睡眠不足的領導者，追隨者也往往比較少。佛里德更指出，「當人累了，表現自然就糟透了。」

對抗報復性熬夜

《華盛頓郵報》報導，「報復性熬夜」成為新世代疾病，指「那些對白天生活沒有太多控制權的人，以熬夜來恢復一些自由感。」專家指出，報復性熬夜除了會影響工作表現外，更會為親密關係帶來負面影響，造成「伴侶想睡了，但你卻只想繼續賴在Netflix上面。」

專家指出，如果民眾已經意識到報復性熬夜對生活造成影響，有幾點克服的作法。民眾可以「為自己騰出休閒時間」，選擇一項「令人愉快的活動，實際上會有助於民眾恢復壓力造成的疲憊」。

臨床睡眠教育學者萊德利表示，在就寢前一小時設置「睡前鬧鐘」，在鬧鐘聲響後，開始關掉3C產品、調暗燈光，做點放鬆的事情，如洗個熱水澡、進行深呼吸冥想等。

最後，如果民眾還是難以抵禦影集、短片的誘惑，可通過關閉自動播放的功能，早點從「一個接著一個影片」的漩渦中脫身。

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