快訊

足跡曝光！新竹增1確診感染源待釐清 IKEA、巨城威秀等入列

傳「兩個時間點」升三級警戒？ 陳時中這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

睡眠是領導力關鍵 慎防報復性熬夜

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
企業家指出，優先考慮睡飽才是領導力關鍵，對抗熬夜有助於良好的工作表現。（網路截圖）
企業家指出，優先考慮睡飽才是領導力關鍵，對抗熬夜有助於良好的工作表現。（網路截圖）

「當你沒睡飽的時候，你其實是糟透了！」過往，大多數企業都認為，優秀的員工會熬夜工作，並視其為「榮譽勳章」。但美國軟體公司Basecamp執行長弗里徳表示，「睡飽」才是領導力的關鍵。由於「報復性熬夜」的狀況日益嚴重，專家提出設置「睡前鬧鐘」，以幫助減緩狀況。

「優先考量睡飽」

衛報》報導，弗里徳表示，成為一個優秀領導者的關鍵是優先考量睡飽。他指出，這與大部分企業心態不同，許多企業將熬夜當作一種「榮譽勳章」。他表示，尤其在科技產業中，常會有人吹噓「只睡了3個小時」、「通宵都在工作」等，但事實上沒有人有連續工作14小時的體力。

美國波特蘭州心理學助理教授凱蕾表示，這類重視睡眠的領導者通常做到兩件事，第一，同樣支持員工以「睡飽」作為優先考量；第二，理解睡眠充足對工作表現的重要性。

她也說，熬夜與差勁的工作表現之間存在著「惡性循環」，如果人們因為疲憊導致工作表現差，就會產生壓力，進而影響睡眠品質，並出現糟糕的工作結果。研究也指出，睡眠不足的領導者，追隨者也往往比較少。佛里德更指出，「當人累了，表現自然就糟透了。」

對抗報復性熬夜

華盛頓郵報》報導，「報復性熬夜」成為新世代疾病，指「那些對白天生活沒有太多控制權的人，以熬夜來恢復一些自由感。」專家指出，報復性熬夜除了會影響工作表現外，更會為親密關係帶來負面影響，造成「伴侶想睡了，但你卻只想繼續賴在Netflix上面。」

專家指出，如果民眾已經意識到報復性熬夜對生活造成影響，有幾點克服的作法。民眾可以「為自己騰出休閒時間」，選擇一項「令人愉快的活動，實際上會有助於民眾恢復壓力造成的疲憊」。

臨床睡眠教育學者萊德利表示，在就寢前一小時設置「睡前鬧鐘」，在鬧鐘聲響後，開始關掉3C產品、調暗燈光，做點放鬆的事情，如洗個熱水澡、進行深呼吸冥想等。

最後，如果民眾還是難以抵禦影集、短片的誘惑，可通過關閉自動播放的功能，早點從「一個接著一個影片」的漩渦中脫身。

【更多精采內容，詳見

熬夜 睡眠

延伸閱讀

貓咪「看到掃地機器人秒逃」3原因曝光：敵人在追朕！專家揭解決方法

孩子被笑、被打、被排擠怎麼辦？專家教你防霸凌原則

巴西專家：Omicron未達高峰 未來幾週處境維艱

創新回收鋰電池技術 產值提高10倍

相關新聞

台電員工餐廳好時髦！攜手IKEA採用循環家具顧環保

向來給人保守、傳統風格的台電，全新打造的總管理處員工餐廳，居然充滿北歐的時髦風格。原來是台電與IKEA攜手合作，共同啟動...

睡眠是領導力關鍵 慎防報復性熬夜

「當你沒睡飽的時候，你其實是糟透了！」過往，大多數企業都認為，優秀的員工會熬夜工作，並視其為「榮譽勳章」。但美國軟體公司Basecamp執行長弗里徳表示，「睡飽」才是領導力的關鍵。由於「報復性熬夜」的狀況日益嚴重，專家提出設置「睡前鬧鐘」，以幫助減緩狀況。

感冒痊癒後...腿水腫起紅疹 接連「這疾病」小心腎損傷

一名9歲男童2周前出現肚子痛，且大便疑似帶血絲，雖然症狀隔天就緩解，但雙腳出現紅疹並有些微水腫，也持續一段時間未消退，就...

國道4號潭子路段22日18:30通車 銜接台74可省20分鐘

趕上春節疏運。交通部高速公路局今天宣布，國道4號潭子路段將於1月22日下午6時30分開放通車，提供豐原及潭子地區民眾快速...

化學污染超出容忍值 學者推循環經濟

全球爆量的塑膠垃圾重量，已經超過了全體哺乳動物重量！一項研究指出，人類產生的化學物質已嚴重傷害全球生態系統的穩定性，參與該研究的哥德堡大學教授阿爾姆羅斯警告，塑膠垃圾總重量超越生物是一大警訊，人類應該落實循環經濟，避免製造更多垃圾。

14歲出道的台語天后也是「天橋上的魔術師」的虎媽 孫淑媚到27歲才迎來真正想要的人生

14歲出道後，她試著快速長大，努力融入成人世界；卻因為不敢表達意願、無力走出舒適圈而徬徨不安。直到接觸戲劇，她才體會自我價值不只來自他人肯定，進而逐漸找回工作與人生的主導權。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。