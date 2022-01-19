疫情影響活動兒童體能下滑 玩體感電玩改善症狀
南投縣5歲女童小宣不愛戶外活動，因為新冠肺炎疫情更少外出活動，最近她動作及體力越來越差，吃飯需要餵食、上樓梯要抓扶手，母親帶小宣到南投醫院求助，復健科醫師安排「體感式電玩」，讓她藉由遊戲增加身體運動，動作和體力明顯改善。
南投醫院職能治療師洪麗珍說，隨著科技進步，電玩遊戲越來越發達，讓人容易沉迷。不過如果妥善運用，電玩遊戲可以增加民眾的認知應變、活動量，並可以用來改善中風患者活動力、提升兒童動作能力。
南投醫院兒童發展復健中心應用「跳舞機」及Wii遊戲於兒童，研究結果發現，體感式電玩遊戲可以提升兒童的上肢、下肢肌力、動作能力及心肺功能。
體感式電玩活動可提升使用者運動動機，增加動作練習機會，且不受限於時間、空間、人員，在家中隨時可以遊玩，尤其在肺炎疫情肆虐擔心群聚問題、天氣過冷或家長忙碌無法外出，孩子因為減少戶外活動，體能變差，體感式「電玩」可以增加兒童運動，但因為電玩遊戲長時間看螢幕，家長須注意到使用時間預防視力惡化，如果條件允許還是多帶孩子到戶外活動，也能增進親子互動。
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