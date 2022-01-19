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帥到爆！C羅穿雙排扣西裝領獎 球迷搶著換成手機桌布
現在效力於英超曼聯隊的葡萄牙足球巨星C羅，超自律的鍛鍊、飲食習慣一直備受推崇，這也是他長年維持良好體態和體力的不二法門，更有助於養出一身健壯肌肉身形，每當在球場上忘情脫衣慶祝贏球或是出演廣告時，都能讓球迷大飽眼福。不過除了大秀肌肉時很誘人之外，穿上西裝的C羅也是非常有魅力的！日前他獲頒FIFA年度特別獎時，身穿一襲灰色格紋西裝現身，超fit的時尚姿態讓不少球迷直呼「太帥了吧！」
C羅在頒獎典禮上選穿灰色雙排扣西裝內搭黑色高領衣，復古優雅，更戴上單邊耳環混搭這一身正裝，維持他標誌性帶點瀟灑痞味的look。187公分的身形穿上西裝化身長腿紳士，讓許多球迷迫不及待用這系列照片當成最新的手機桌布。
FIFA男足年度特別獎是為了表揚C羅打破了足球史上的國家隊進球（111球）數，以115顆的紀錄成為史上第一。雖然今年即將邁入37歲，但不服輸的他表示，想要再踢個4、5年，所以廣大球迷應該還可以期待40歲以後的C羅在球場上的模樣。
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