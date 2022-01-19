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光田醫院結盟尖端醫 打造幹細胞療程助脊髓損傷患者

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院今天和尖端醫合作細胞治療，光田綜合醫院總院長王乃弘(前排左3)等人主持啟動儀式。記者游振昇／攝影
光田綜合醫院今天和尖端醫合作細胞治療，光田綜合醫院總院長王乃弘(前排左3)等人主持啟動儀式。記者游振昇／攝影

脊髓損傷病患透過細胞治療，有機會擺脫輪椅，光田綜合醫院今天和尖端醫合作，獲衛福部核准「自體骨髓間質幹細胞」治療脊髓損傷，光田綜合醫院總院長王乃弘、沙鹿院區院長陳子勇與尖端醫董事長蘇文龍啟動細胞列車，以尖端醫細胞培養技術，加上光田綜合醫院在幹細胞治療的研究，共同為脊髓損傷打造精準療程。

光田綜合醫院成為全國第三家通過可將細胞治療用於脊髓損傷的醫院，院長陳子勇表示，以往脊髓損傷患者多需終身倚靠輪椅行動，現在再生醫學進步，間質幹細胞具有多功能的分化與修復能力，此類病患在接受細胞治療後，有機會改善症狀。

尖端醫為全國首家骨髓間質幹細胞製備場所，尖端醫董事長蘇文龍談到特管辦法，該公司發展特色，以幹細胞儲存銀行中，在國內同時具有多元性細胞產品的生技公司，也獲得衛福部核准通過7案，在細胞培養技術與管控能力有目共睹；光田綜合醫院院長暨神經外科醫師陳子勇，有萬例以上脊椎手術及3年幹細胞治療動物脊髓損傷的經驗，帶領光田細胞治療團隊攜手尖端醫，盼能為細胞治療立下新的里程碑。

目前神經完全損傷的治療，只能透過細胞治療接回受損的神經，才有機會讓病人恢復功能，陳子勇形容，人體神經網絡如同電纜線，電纜線斷裂要修復，是一項浩大工程，脊髓損傷就像是體內電線斷掉，細胞治療有機會接回線路。

陳子勇表示，與尖端醫合作「自體骨髓間質幹細胞治療」是從患者骨髓幹細胞分離出來，在實驗室培養放大、增量後再打回患部，將有助癱瘓者改善患肢之不適感，以及在功能上包括行動、感覺等有改善機會。

陳子勇說，神經受損愈久愈難修復，把握最佳治療時機是關鍵，將有助治療有更好的預後，特管法規定治療對象條件包含：(1)20到80歲、(2)6個月至10年的受傷史、(3)神經學檢查至少1個月無進展、(4)下肢全癱及肛門會陰部無感覺、(5)神經損傷在頸椎第七節以下與腰椎第二節以上、(6)MRI磁振造影顯示損傷在二個脊椎節内。

依據全民健保資料庫統計，國內每年每萬人約有2.46人發生脊髓損傷，相當於每年約有4000到5000人罹病，光田綜合醫院與尖端醫的合作，盼能幫助受脊髓損傷之苦的病患，透過細胞治療進一步獲得更好的生活品質。

幹細胞 患者

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