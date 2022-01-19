Omicron疫情緊張 養生保健、抗菌商品迎接防疫商機

疫情緊張，民眾的防疫警覺也隨之提高，台中市銷售養生花草茶以及抗菌燈的業者生意都隨之大好，隨著疫情再度升溫又再迎接一波防疫商機。

中醫師陳勇利研發的「泡湯養生茶禮盒」日前拿下台中市政府今年的十大伴手禮首獎和最佳人氣獎。他說，最近和朋友聚餐，想帶給幾包泡湯包去給朋友試用，未料公司竟跟他說已經缺貨，另還有粉光元氣茶也熱賣，都正加緊趕工生產。

陳勇利說，這兩種產品的確對增加免疫力有幫助，像是粉光元氣茶是以粉光蔘加菊花和桂花，可以補氣提升免疫力；若小孩吃，可以再加入枸杞和紅棗，增加甜味。泡湯包則由不同的花草如大風草、檸檬馬鞭草、薰衣草、薄荷、橘皮、乾姜等調配而成，有助於血液循環和放鬆，也增加身體對抗病毒。

另外，郡翔科技執行長卓裕文銷售的一款「aiSave抗菌照明燈」由台灣廠商生產，並在日本獲得醫院、商場、學校使用。他最近推廣以來，已有國內的上市食品大廠引進，另還有知名科技公司正洽談用在廠房裡，以維護作業人員的健康。

卓裕文是逢甲大學土木工程系畢業，從事室內設計20多年，他發現國人對環境的品質要求逐漸提高。因此，多年來他也一直尋找並使用具環保和健康效能的建材。兩年前，他發現日本廣泛使用aiSave抗菌照明燈，既能除臭又能抗菌，等他再一溯源，原來產品來自台灣，經過驗證還具有抗病毒功效，因此立即回台引進銷售。