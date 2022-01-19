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Omicron疫情緊張 養生保健、抗菌商品迎接防疫商機

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
中醫師陳勇利研發的「泡湯養生茶禮盒」日前拿下台中市政府今年的十大伴手禮首獎和最佳人氣獎。盒內的泡湯包和粉光元氣茶受疫情影響都暢銷，目前都正加緊趕工生產。圖／陳勇利提供
中醫師陳勇利研發的「泡湯養生茶禮盒」日前拿下台中市政府今年的十大伴手禮首獎和最佳人氣獎。盒內的泡湯包和粉光元氣茶受疫情影響都暢銷，目前都正加緊趕工生產。圖／陳勇利提供

疫情緊張，民眾的防疫警覺也隨之提高，台中市銷售養生花草茶以及抗菌燈的業者生意都隨之大好，隨著疫情再度升溫又再迎接一波防疫商機。

中醫師陳勇利研發的「泡湯養生茶禮盒」日前拿下台中市政府今年的十大伴手禮首獎和最佳人氣獎。他說，最近和朋友聚餐，想帶給幾包泡湯包去給朋友試用，未料公司竟跟他說已經缺貨，另還有粉光元氣茶也熱賣，都正加緊趕工生產。

陳勇利說，這兩種產品的確對增加免疫力有幫助，像是粉光元氣茶是以粉光蔘加菊花和桂花，可以補氣提升免疫力；若小孩吃，可以再加入枸杞和紅棗，增加甜味。泡湯包則由不同的花草如大風草、檸檬馬鞭草、薰衣草、薄荷、橘皮、乾姜等調配而成，有助於血液循環和放鬆，也增加身體對抗病毒。

另外，郡翔科技執行長卓裕文銷售的一款「aiSave抗菌照明燈」由台灣廠商生產，並在日本獲得醫院、商場、學校使用。他最近推廣以來，已有國內的上市食品大廠引進，另還有知名科技公司正洽談用在廠房裡，以維護作業人員的健康。

卓裕文是逢甲大學土木工程系畢業，從事室內設計20多年，他發現國人對環境的品質要求逐漸提高。因此，多年來他也一直尋找並使用具環保和健康效能的建材。兩年前，他發現日本廣泛使用aiSave抗菌照明燈，既能除臭又能抗菌，等他再一溯源，原來產品來自台灣，經過驗證還具有抗病毒功效，因此立即回台引進銷售。

他說，aiSave抗菌照明燈利用光觸媒與銀離子產生對動植物友善的遠紅外線波長光線，具有不刺眼、不閃爍的特性，對人體無害，可有效抗菌、除臭、除黴，並在這一波疫情下受到科技廠和民眾注意，詢問度大為提高。

郡翔科技執行長卓裕文（右）銷售的一款「aiSave抗菌照明燈」由台灣廠商生產，並在日本獲得醫院、商場、學校使用。記者黃寅／攝影
郡翔科技執行長卓裕文（右）銷售的一款「aiSave抗菌照明燈」由台灣廠商生產，並在日本獲得醫院、商場、學校使用。記者黃寅／攝影

疫情 日本 台中市

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