桃園蘆興南路中山高新匝道25日通車 春節分攤南崁車流

交通部高公局「國道1號桃園交流道動線改善工程」在蘆興南路、中山高交會位置新建車輛可以南入、北出高速公路的匝道，預定25日（周二）通車。市政府新工處表示，雖然平面道路還有拓寬工程繼續施工，但是通車的期程不變。

新工處說明，15日與交通部高公局會勘後，大家對25日通車的目標共識不變，目前高公局負責的匝道工程已經完成路面加封，蘆興南路涵洞拓寬細部施工也完工，桃園市政府交通局已經做好相關行車動線的規畫。

新工處說明，蘆興南路拓寬工程分為兩部分，涵洞到中正北路約350公尺為南段，所有排水箱涵、線纜地下化鋪設都已經完成，明天、後天可以加封路面，道路從原來的雙向2線道變成4線道的大馬路。

涵洞到南竹路為北段，長近900公尺，新工處表示，當初因為土地徵收還有地上物拆遷花了不少時間，而且蘆興南路南北段是1個標，案原本的工期是今年10月完工，也按預定的進度，並沒有拖延。現在南段在通車前可以全部做完，北段維持原有的兩線道通車，而且路面從新加封，兩邊用新的槽鋼護欄看起來美觀。