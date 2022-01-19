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影／台中果菜批發市場530坪冷鍊動土 力拚年底完工

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
農委會主委陳吉仲(左)上車前離開前特地回頭，找台中果菜運銷股份有限公司董事長莊乃慧交談，互道再見。記者林佩均／攝影
農委會主委陳吉仲(左)上車前離開前特地回頭，找台中果菜運銷股份有限公司董事長莊乃慧交談，互道再見。記者林佩均／攝影

台中果菜批發市場供應國內外交易平台，每日交易量約620公噸，為國內第三大消費地果菜市場，台中果菜批發市場新建冷鏈工程今動土，將興建430坪冷藏庫、100坪蔬果集貨包裝場，力拚今年底完工，明年初啟用。

農委會主委陳吉仲、台中市副市長令狐榮達等人今參加動土典禮。

市府農業局表示，台中果菜批發市場提供國產及進口農產品交易平台，每日交易量約620公噸，交易金額約2千萬元，包含蔬菜200種、水果100種以上，近三年平均交易量18.4萬公噸，僅次於台北及新北市果菜市場。

其中，民國109、110年青果交易量為全台第2名，占全台批發市場總交易量20%以上，顯見台中果菜批發市場為中部地區農產品運銷重要交易中心。

台中果菜運銷股份有限公司董事長莊乃慧向陳吉仲說明，25年來場內軟硬體設備急需升級，冷藏庫僅395坪，不足業者實際需求量800坪，且場內缺乏集貨、分級包裝等處理作業場域等。

台中市農業局及台中果菜運銷股份有限公司前年規劃興建冷藏庫約430坪、蔬果集貨包裝場100坪等設備，並爭取到行政院農委會農糧署補助5940萬元、台中果菜運銷股份有限公司自籌9億5287萬元，將現第四停車場規劃興建為地下一層、地上兩層建物。

台中果菜運銷股份有限公司指出，將興建全自動中央控制低溫冷藏庫、預冷空間及提升品質管控的集貨分級包裝場，從使用需求、動線擬定、建築規劃到使用管理、風險分散、節能減碳等。

台中果菜批發市場新建冷鏈工程今天舉行動土典禮，興建地下一樓、地上兩樓，430坪冷藏庫、100坪蔬果集貨包裝場，力拼今年底完工，明年初啟用。圖／台中果菜運銷股份有限公司提供
台中果菜批發市場新建冷鏈工程今天舉行動土典禮，興建地下一樓、地上兩樓，430坪冷藏庫、100坪蔬果集貨包裝場，力拼今年底完工，明年初啟用。圖／台中果菜運銷股份有限公司提供
台中果菜批發市場新建冷鏈工程今天舉行動土典禮，興建地下一樓、地上兩樓，430坪冷藏庫、100坪蔬果集貨包裝場，力拚今年底完工，明年初啟用。記者林佩均／攝影
台中果菜批發市場新建冷鏈工程今天舉行動土典禮，興建地下一樓、地上兩樓，430坪冷藏庫、100坪蔬果集貨包裝場，力拚今年底完工，明年初啟用。記者林佩均／攝影
台中果菜批發市場新建冷鏈工程今天舉行動土典禮，興建地下一樓、地上兩樓，430坪冷藏庫、100坪蔬果集貨包裝場，力拚今年底完工，明年初啟用。圖／台中果菜運銷股份有限公司提供
台中果菜批發市場新建冷鏈工程今天舉行動土典禮，興建地下一樓、地上兩樓，430坪冷藏庫、100坪蔬果集貨包裝場，力拚今年底完工，明年初啟用。圖／台中果菜運銷股份有限公司提供
農委會主委陳吉仲(左)上車前離開前特地回頭，找台中果菜運銷股份有限公司董事長莊乃慧交談，互道再見。記者林佩均／攝影
農委會主委陳吉仲(左)上車前離開前特地回頭，找台中果菜運銷股份有限公司董事長莊乃慧交談，互道再見。記者林佩均／攝影
台中果菜批發市場新建冷鏈工程今天舉行動土典禮，興建地下一樓、地上兩樓，430坪冷藏庫、100坪蔬果集貨包裝場，力拚今年底完工，明年初啟用。記者林佩均／攝影
台中果菜批發市場新建冷鏈工程今天舉行動土典禮，興建地下一樓、地上兩樓，430坪冷藏庫、100坪蔬果集貨包裝場，力拚今年底完工，明年初啟用。記者林佩均／攝影

農委會 陳吉仲

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