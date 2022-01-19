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車廂擠不擠看顏色！北捷龍山寺站試辦光條顯示人流

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
在第2節和第5節車廂月台上方設置「小捷客」，以動畫方式指引旅客往人較少的頭尾車廂移動，還會因應節日改變小捷客的樣貌。記者鍾維軒／攝影
在第2節和第5節車廂月台上方設置「小捷客」，以動畫方式指引旅客往人較少的頭尾車廂移動，還會因應節日改變小捷客的樣貌。記者鍾維軒／攝影

北捷運首推人流資訊管理專家系統MetroTIMES視覺化，在龍山寺站往南港方向的月台閘門上方，都設置光條，透過顏色讓旅客辨識每個車廂的人潮狀況，第2節與第5節車廂月台上也有「小捷客」，告知旅客車廂人潮較少的位置，此外，台北捷運Go App和月台電視也能得知車廂人潮資訊，除了避免人與人距離過近，也期盼提高北捷載運量能。

北捷副總經理洪育銘表示，截至目前為止，北捷運量已回升至疫情前的8成水準，每到尖峰時段人流相當大，會選擇在龍山寺站試辦，是因為到西門站的流量最多，希望旅客能載龍山寺站順利上車，但不少民眾乘車時會集中在門邊，讓旅客誤以為車廂已滿，因此設置光條能更直覺地理解車廂內部狀況，也會透過廣播提醒民眾往車廂內移動，不用擔心到西門無法下車轉乘。

北捷站務處副處長林榮輝介紹，Metro TIMES整合閘門人流、車廂載重訊號及號誌列車位置等即時資訊，判斷即時人流，引導旅客候車、調整列車班距與時刻表，並適時加發列車，將擁擠度顯示在月台電視和App內，現在又在月台閘門上方設置光條，顯示綠、黃、橘、紅代表擁擠度，旅客就能選擇人少的車廂上車，並達成防疫目的拉開人與人的距離。

林榮輝說，在第2節和第5節車廂月台上方設置「小捷客」，以動畫方式指引旅客往人較少的頭尾車廂移動，還會因應節日改變小捷客的樣貌。北捷也會在重點車站，如忠孝復興站等，利用隔離繩架和派員引導旅客移動到不擁擠得車廂前排隊，提升乘車品質。

洪育銘說，過去有發現尖峰時段的車廂明明可以再運1500人，但計算後卻只有1200人，希望裝設光條後，民眾可以往車廂內部移動，提高載運量能。未來會根據實施成果，在江子翠、新埔等捷運站設置光條和小捷客，也可以減少引導人員的人力，視車站狀況可省下1人到2人不等。

Metro TIMES整合閘門人流、車廂載重訊號及號誌列車位置等即時資訊，判斷即時人流，在月台閘門上方設置光條，顯示綠、黃、橘、紅代表擁擠度。記者鍾維軒／攝影
Metro TIMES整合閘門人流、車廂載重訊號及號誌列車位置等即時資訊，判斷即時人流，在月台閘門上方設置光條，顯示綠、黃、橘、紅代表擁擠度。記者鍾維軒／攝影
台北捷運Go App和月台電視也能得知車廂人潮資訊，除了避免人與人距離過近，也期盼提高北捷載運量能。記者鍾維軒／攝影
台北捷運Go App和月台電視也能得知車廂人潮資訊，除了避免人與人距離過近，也期盼提高北捷載運量能。記者鍾維軒／攝影
在第2節和第5節車廂月台上方設置「小捷客」，以動畫方式指引旅客往人較少的頭尾車廂移動，還會因應節日改變小捷客的樣貌。記者鍾維軒／攝影
在第2節和第5節車廂月台上方設置「小捷客」，以動畫方式指引旅客往人較少的頭尾車廂移動，還會因應節日改變小捷客的樣貌。記者鍾維軒／攝影

車廂 北捷

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