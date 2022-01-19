男人尿尿問題羞啟齒 泌尿權威李祥生談攝護腺照護

攝護腺病變是男性健康的隱憂，卻往往讓男性羞於啟齒。台中慈濟醫院泌尿科主任李祥生表示，諱疾忌醫可能難以挽回，故集合臨床專科心得，著作「完全解析攝護腺肥大診治照護全書」，昨天舉辦衛教及新書發表會。

李祥生表示，醫療科技進步，但仍有許多男性不明瞭攝護腺疾病，甚至忽略症狀，最終出現膀胱尿滯留、腎水腫、腎功能減退或感染、泌尿系統結石，加上看診時間有限，期待藉醫學知識推廣，提升病人病識感，近年陸續推出3分鐘短片，說明簡單解剖、功能、症狀與診斷、治療，達到早期診斷、早期治療效果。

李祥生主任「完全解析攝護腺肥大診治照護全書」，是以男性最常見的攝護腺良性疾病為主題，詳細講解「攝護腺增生肥大合併排尿障礙」及「攝護腺發炎」。

李指出，攝護腺增生有「長壽病」之稱，醫界流行一組玩笑話「不論你多麼英明神武，總有一天等到你」。原因是男性隨年齡增加，罹患攝護腺疾病的比率愈高， 41到50歲發生率約為30％、51到60歲50％，超過80歲後則為90％。

「男性排尿病態變化大約從40到50歲就開始產生，尤其膀胱變化最關鍵，年過40歲就應超前部署，徹底遠離攝護腺肥大及發炎的隱憂。」李祥生舉例，門診曾在一個月內，連續來了三位尿滯留的老年男性病人，病因是攝護腺增生肥大，長期造成精神或生活上的困擾，病情已進展到兩側腎水腫，腎衰竭嚴重到要洗腎的地步才來就醫，但提早醫治療追蹤，便不致於演變到最糟。

65歲的吳先生表示，男人的尿尿問題難以啟齒、不好意思就醫，自己也是直到腎臟出問題才就醫，幸好還來得及，也奉勸4、50歲的男性透過檢查掌握自己的健康大事。