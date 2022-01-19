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全球首見！23歲女牙逆推險插眼球 三總「眼眶拔牙」助復原

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
三總口腔顎面外科主治醫師李曉屏透過3D列印中心建構個案牙齒模型。記者許政榆／攝影
三總口腔顎面外科主治醫師李曉屏透過3D列印中心建構個案牙齒模型。記者許政榆／攝影

居住於澎湖的23歲的許小姐，近日咀嚼食物時感到牙齒鬆軟無力，說話時還會流出口水，赴三軍總醫院就診，竟檢查出眼球正下方「藏了一顆埋伏齒」，若持續萌發，恐壓迫視神經，經過三總醫療團隊，透過「眼眶」進行拔牙手術，取出包在眼窩下全長2公分的阻生犬齒。經過眼眶拔牙及上、下顎骨重建手術為全國首例，國內外文獻也無相關記載，相當罕見。

受到牙齒病變影響，許小姐自青春期時，牙齒就有些微搖動，中、下顏面部位處，隨年紀增長逐漸膨大，因下顎骨四顆門牙被推擠到變形，講話時口水會流出，也影響咬合功能，甚至吃東西還會割破嘴唇及上方牙齦，且傷口無法癒合，同時還有鼻塞情況，因求診澎湖醫院的耳鼻喉科，轉診至三總口腔顎面外科由李曉屏醫師收治。

三總口腔顎面外科主治醫師李曉屏表示，經過一連串身體、影像檢查，發現許小姐的上、下顎骨為骨纖維性發育不良（fibrous dysplasia）的病變，瀰漫性的顎骨生長變異，導致後方的智齒阻生，並將右側上顎犬齒向上推擠至高位的鼻竇內，左側上顎犬齒則上移5公分，到更高位的眼球下方，若未及時手術，不久後恐穿破眼眶，傷害眼球影響視力。

李曉屏指出，過去拔牙手術多半從口腔裡進行，但許小姐的案例相當罕見，右側牙齒已在鼻腔深部，於鼻腔內手術容易造成鼻黏膜出血，左側牙齒則高位在眼眶底下，原有考慮從嘴巴經過鼻竇開刀，但因手術破壞幅度大，且視野不佳，因此最後評估從眼眶底下手術，經跨科會診耳鼻喉科、眼科、麻醉科等專科醫師，及整合3D列印中心等醫療團隊，於全身麻醉下進行手術。

上顎部位的手術，經左側眼球下將上顎犬齒拔除，眼眶下的手術缺損並以自體骨及鈦金屬骨板重建；右側為經上顎竇拔除高位的上顎犬齒，以及由後上顎處移除阻生的兩顆智齒。下顎部位的手術，除了自後下顎處移除兩顆水平阻生智齒外，同時亦將鬆動破壞的下顎骨體及聯合處牙齒及骨病灶切除後，以自體腸骨嵴及重建骨板固定。

李曉屏說，手術共拔除上方4顆、下方12顆骨病變牙齒及智齒，每個上顎、下顎手術皆需3至4小時，約需8小時。該手術困難處在於，擔心會傷害眼球，且若將骨頭缺損移除，也可能造成眼眶塌陷，若水平不一可能導致視力視差，手術不小心也可能傷害眼球結構，就怕造成視神經永久傷害。所幸手術順利，顏面處完全無切開疤痕，口腔、顎骨、鼻竇、眼眶等部位傷口癒後良好。

造成埋伏齒的原因有多種，牙胚的位置錯位異常，距離萌出點過遠；或是牙齒萌出障礙，例如乳牙滯留或過早喪失；少數的顎骨的腫瘤或骨纖維性發育不良，可能會造成牙齒位移、顏面畸形、或五官的感覺功能損傷。

李曉屏說，個案因有家族遺傳骨纖維發育不良症狀，因此術後仍要持續追蹤，觀察骨頭是否有病發或病灶，以評估未來做小部分修模保守性手術。而骨纖維發育不良多與遺傳有關，呼籲有相關家族史，孩童12至13歲時虎牙尚未長出，建議及早做牙科全口X光片影像檢查或電腦斷層。他表示，於臨床執業近30年，第一次遇到從眼眶將牙齒取出，屬於國內少見，且國外文獻也沒有做顎骨重建或眼眶拔牙的病例及文獻，相當罕見。

許小姐在全體醫護團隊悉心照顧下，終於可以又綻放出她甜美的笑容，她及家人非常感謝各方的關心及協助，特別是三總醫療團隊的通力合作，順利完成這一項高難度且複雜的手術及重健。正如她在卡片上所表達的，從此讓她可以重拾對生活的熱忱，延續面對未來的勇氣，並且人生的希望被點亮！因此在新聞記者會時，將遠從澎湖來到現場，再次表達感恩之意。

許小姐與母親特地從澎湖來台北，感謝三總口腔顎面外科主治醫師李曉屏醫療團隊照護。記者許政榆／攝影
許小姐與母親特地從澎湖來台北，感謝三總口腔顎面外科主治醫師李曉屏醫療團隊照護。記者許政榆／攝影
許小姐感謝三總口腔顎面外科主治醫師李曉屏醫療團隊照護。記者許政榆／攝影
許小姐感謝三總口腔顎面外科主治醫師李曉屏醫療團隊照護。記者許政榆／攝影
許小姐在全體醫護團隊悉心照顧下，終於可以又綻放出她甜美的笑。記者許政榆／攝影
許小姐在全體醫護團隊悉心照顧下，終於可以又綻放出她甜美的笑。記者許政榆／攝影

牙齒

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