疫情燒！花蓮近兩周旅宿退訂1成多 春節住房率平均達8成

疫情持續延燒，花蓮飯店旅宿近2周出現1成多的退訂率，不過春節住房率平均仍高達8成左右，只有部分遊客打電話詢問觀望中，業者們對於春節觀光市場仍看好。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，受疫情影響，春節前這2周大約有1成多的遊客退訂，不過春節初二、初三的住房率有9成，9天連假平均下來則有6、7成，只有2成旅客詢問是否能延期，仍看好前景。

至於春節住房率居高不下的原因，花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長劉惠美分析，去年大家都沒打疫苗，一天增加幾百人確診，觀光市場受影響；今年普遍打完第1、2劑，甚至開始打第3劑，相較之下不像去年那麼嚴重，遊客願意出門旅遊，春節平均住房率只有曲線緩下降。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦表示，目前Omicron症狀沒那麼嚴重，只有零星幾人打電話詢問，住房率除夕到初四都有8、9成，畢竟現在不能出國，過年期間大家想出門走走。現在看疫情發展，若沒有繼續嚴重下去，指揮中心也沒升為三級，春節住房應該不會受到影響。若旅客不想春節來住，也可視情況全額退費或協助延期。