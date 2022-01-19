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士林寒冬送暖邁入第22年 贈獨居長者物資、2000元紅包
農曆春節將至，民眾開始買年貨、準備共度團員年夜飯時，為讓獨居弱勢長輩也感受社會溫馨，北市士林區健康服務中心、士林健康促進協會、士林區公所及北市聯醫陽明院區共同舉辦歲末寒冬送暖活動，迄今已邁入22年，今年因疫停辦獨老圍爐活動，改捐贈新春物資、2000元紅包，盼士林區中低收獨老感受各界溫暖。
北市衛生局指出，士林區寒冬送暖活動，為避免群聚染疫風險，今年停辦獨老圍爐活動，改由士林健康促進協會結合在地企業團體及個人，發起捐贈新春物資、紅包活動。
士林區健康服務中心主任呂秀蓉表示，截至去年11月止，北市65歲老年人口比率達19.92％，列冊關懷獨居長者共有7442人，占北市長者總人口數1.48％。
士林區65歲老年人口比率更超越台北市，高達20.85％，士林區列冊關懷獨居長者有606人，占士林區老人總人口數1.07％。
士林健康促進協會郭明欽理事長表示，今年雖處疫情嚴峻衝擊，各界捐贈愛心物資及金錢卻未因此停歇，今年共有38個在地企業團體及個人慷慨解囊，包含英業達、百晨企業、品臻國際行銷、台北市郭元益教育基金會、士林紙業、愛現眼鏡。
衛生局表示，因少子化、人口老化及家庭結構改變，老人獨自生活日益普遍，每逢年節獨居長輩的心理孤寂，更需社會給予溫暖及關懷。
此次關懷發送中低收獨居長者總計有352名，由士林區健康服務中心護理師及相關單位人員陸續到宅訪視關懷長輩健康，並發放新春物資及2000元年節紅包。
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