士林寒冬送暖邁入第22年 贈獨居長者物資、2000元紅包

常年豔陽高照、四季如春的屏東恆春半島，居民每到冬季都要領受山另一邊吹來的落山風，時大時小的季節性氣候，天氣好時給人微涼的舒服感受，狂風大作時吹到讓人懷疑人生，也造就半島獨特的風光、風景與風情，外地遊客實際感受呼嘯狂風的震撼，發現半島居民早已習慣並發展出和勁風和平共處的生活智慧和模式，成為生活和情感的重要連結，視為「上天賞賜的好禮物」。

2022-01-19 11:41