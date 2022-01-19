快訊

新店隨機背後刺死騎士案 二審死刑改無期徒刑

新竹疫情擴大？ 與確診者「台西鵝肉」用餐同桌染疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Omicron比喻「哥布林」醫師：分散它們 各個擊破

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
醫師謝宗學認為，Omicron變異株就像遊戲中「繁殖力超強的哥布林」，若感染數量過大，恐壓垮醫療體系。聯合報系資料照
醫師謝宗學認為，Omicron變異株就像遊戲中「繁殖力超強的哥布林」，若感染數量過大，恐壓垮醫療體系。聯合報系資料照

新冠肺炎本土疫情延燒，已從桃園擴大到北北基、新竹等鄰近縣市，引發多起社區傳播案例，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，以電玩遊戲來比喻，Omicron變異株就像「繁殖力超強的哥布林」，若感染母數過於龐大，重症的絕對數字仍然會壓垮醫療體系，最佳戰法就是分散它們，並各個擊破。

謝宗學在臉書上「Dr.E小兒急診室日誌」發文指出，Omicron的確是魔王株，但限於傳播力，從各樣資料數據來看，比起新冠原始株、Alpha和Delta變異株，重症率最低，用魔物等級來說明，「Omicron變異株擁有魔王級數的傳播力、哥布林級數的重症率」，但還是比史萊姆級數的一般感冒危險。

謝宗學舉例，熟悉RPG冒險遊戲的人應有所體會，史萊姆不理它也沒關係，攻擊時生命值受損極小，但哥布林就不同，攻擊力雖不強，但若沒穿好護具，生命值仍會出現一定程度的減少，且哥布林繁殖速度很快、數量又多，同時面臨一大群哥布林，一不小心就會滅團，「對付哥布林最佳戰法是分散它們，各個擊破」。

謝宗學認為，Omicron變異株就像「繁殖力超強的哥布林」，千萬不能讓它突然大量傳播造成超大規模疫情，即使重症率不高，若感染數過於龐大，重症的絕對數字仍會壓垮醫療體系。防堵Omicron最安全、妥當的做法，就是仔細疫調、隔離、逐步並分批治療染疫病人。

一般民眾至少要接種兩劑新冠疫苗、準備充足新冠藥物，加上戴口罩、勤洗手，才有可能在損傷最小的情況下戰勝。

謝宗學最後表示，「哥布林幾乎不可能完全消滅，只能和平共存」，但絕不能讓它們有機會組織軍團來襲或大規模在各地流竄，否則會成巨大傷害，「現在的我們最好不要一次面對超大量哥布林，一邊整備資源，一邊隔離分化，想盡辦法漸進式共存才是比較適當的作法」。

Omicron Omicron變異株 疫情

延伸閱讀

第三劑為什麼混打比較好？一張圖看懂應該打AZ或莫德納還是BNT

美國免費快篩試劑網站試辦上線 首波每戶發4份

Omicron增住院病例 澳洲單日染疫不治人數創新高

日本研究：染疫孕婦更容易變成中等以上症狀

相關新聞

美國5G訊號恐釀災難航空危機 長榮2班機延3小時起飛

美國AT&T及Verizon19日啟用中頻段擴充現有5G網路服務。不過先前美國聯邦航空總署（FAA）及多家航空公司就已警...

LINE群洗腦600人「喝消毒水抗病毒」 媽機警科普卻讓他氣到發抖

桃園群聚連環爆，再度喚起國人防疫意識，卻有人趁機散播假訊息，宣稱喝下稀釋的CDS（二氧化氯水溶液的簡稱），就可以抵抗病毒保命，甚至能夠減緩疫苗副作用。

本土疫情再起衝擊春節旅遊 桃園行程出現3成取消

新冠肺炎來勢洶洶，本土疫情再起，除了重創桃園，其他各地也陸續出現確診者足跡。春節連假將至，就有旅行業者表示，目前桃園地區...

長期戴口罩影響幼兒語言發展 小兒神經科醫師給7項建議

防疫期間民眾需保持社交距離並佩戴口罩，就連幼兒也不例外，小兒神經科醫師分享，有些爸媽會擔心戴口罩的防疫措施，是否對孩子的...

士林寒冬送暖邁入第22年 贈獨居長者物資、2000元紅包

農曆春節將至，民眾開始買年貨、準備共度團員年夜飯時，為讓獨居弱勢長輩也感受社會溫馨，北市士林區健康服務中心、士林健康促進...

Omicron比喻「哥布林」醫師：分散它們 各個擊破

新冠肺炎本土疫情延燒，已從桃園擴大到北北基、新竹等鄰近縣市，引發多起社區傳播案例，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。