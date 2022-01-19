Omicron比喻「哥布林」醫師：分散它們 各個擊破

新冠肺炎本土疫情延燒，已從桃園擴大到北北基、新竹等鄰近縣市，引發多起社區傳播案例，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，以電玩遊戲來比喻，Omicron變異株就像「繁殖力超強的哥布林」，若感染母數過於龐大，重症的絕對數字仍然會壓垮醫療體系，最佳戰法就是分散它們，並各個擊破。

謝宗學在臉書上「Dr.E小兒急診室日誌」發文指出，Omicron的確是魔王株，但限於傳播力，從各樣資料數據來看，比起新冠原始株、Alpha和Delta變異株，重症率最低，用魔物等級來說明，「Omicron變異株擁有魔王級數的傳播力、哥布林級數的重症率」，但還是比史萊姆級數的一般感冒危險。

謝宗學舉例，熟悉RPG冒險遊戲的人應有所體會，史萊姆不理它也沒關係，攻擊時生命值受損極小，但哥布林就不同，攻擊力雖不強，但若沒穿好護具，生命值仍會出現一定程度的減少，且哥布林繁殖速度很快、數量又多，同時面臨一大群哥布林，一不小心就會滅團，「對付哥布林最佳戰法是分散它們，各個擊破」。

謝宗學認為，Omicron變異株就像「繁殖力超強的哥布林」，千萬不能讓它突然大量傳播造成超大規模疫情，即使重症率不高，若感染數過於龐大，重症的絕對數字仍會壓垮醫療體系。防堵Omicron最安全、妥當的做法，就是仔細疫調、隔離、逐步並分批治療染疫病人。

一般民眾至少要接種兩劑新冠疫苗、準備充足新冠藥物，加上戴口罩、勤洗手，才有可能在損傷最小的情況下戰勝。

謝宗學最後表示，「哥布林幾乎不可能完全消滅，只能和平共存」，但絕不能讓它們有機會組織軍團來襲或大規模在各地流竄，否則會成巨大傷害，「現在的我們最好不要一次面對超大量哥布林，一邊整備資源，一邊隔離分化，想盡辦法漸進式共存才是比較適當的作法」。