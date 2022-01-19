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本土疫情再起衝擊春節旅遊 桃園行程出現3成取消

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
旅行社示意圖。聯合報系資料照
旅行社示意圖。聯合報系資料照

新冠肺炎來勢洶洶，本土疫情再起，除了重創桃園，其他各地也陸續出現確診者足跡。春節連假將至，就有旅行業者表示，目前桃園地區行程有超過三成的取消狀況，不過大部分民眾都還在「觀望中」，畢竟春節檔期難搶，在疫情沒有升級的情況下，不會冒然取消。

易遊網說，以旅遊訂單來看，目前有不少旅客取消詢問規定，礙於定型化契約，實際取消的比例不高，由於接下來的旅遊需求是在春節檔期，過年期間的旅遊預訂不易，很難卡位，推估多數民眾仍在觀望，暫不取消旅遊規畫，除非疫情更為嚴峻。

至於訂房部份，易遊網說因為有免費取消的措施，取消單量較為顯著，且因為雙北染疫風險較高，取消集中在北部地區居多，訂單約下滑四成左右，進單狀況也較為緩慢。

鳳凰旅行社說，確實出現部分取消狀況，尤其桃園地區行程，有超過三成的取消，其他地區則約一成。大部分民眾還在觀望階段，過年假期比較長，會謹慎處理取消一事，這周的疫情狀況會是關鍵。

雄獅旅遊說，有零星客人來問，但沒有明顯退訂現象，基本上因為有取消費，加上目前還沒有升級措施。零星來問，先觀望的人居多。

KKday說，每天退單數量跟三周前疫情平穩時差不多，總量沒有大退單狀況。去年5月中本土疫情爆發才是大退單，三級警戒一升級，訂單退得很明顯，但這次本土疫情約莫兩周前開始出現確診，部分旅客都還在觀望。

KKday說，站上熱銷的商品都是以戶外、登山露營、賞櫻賣得最好，甚至春節九天年假期都賣完，飯店、結合戶外旅遊團等商品都額滿。

疫情 春節 桃園

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