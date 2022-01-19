找回流失肌力 畢嘉士開展健走杖訓練巡迴各鄉鎮

去年三級警戒降級，全國樂齡據點重啟，畢嘉士基金會團隊造訪社區，發現長輩因長時間居家，缺乏運動、飲食不均衡，導致肌力流失，增添跌倒與肌少症的風險，春節將屆，讓長輩開心與家人出門走春，畢嘉士展開健走杖訓練巡迴服務，陪伴各鄉鎮長者，找回運動動力，培養運動習慣。

畢嘉士健走杖訓練團隊，由三名熟齡訓練員謝錫卿、林燕慧、李金鵬組成，年齡從60到69歲。社工鄒玉英說，三名熟齡者都是兩年前加入體適能檢測團隊，運用可攜式體適能檢測設備，幫助據點長者了解自身健康。至今走遍屏東180個社區據點，服務超過四千位長者。

去年團隊重啟檢測服務時，發現長者因居家時間久，外出活動意願減少、肌力流失。護理背景出身的鄒玉英判斷，現階段首要任務，陪長者鍛鍊肌力。評估中心有一批熟齡者參與過健走杖課程，立即調整計畫，號召熟齡者組成訓練團隊，規畫適合高齡長輩健走杖動作，讓下肢力退化、行走緩慢的長輩也能參與，幫助社區長者們找回運動習慣。

60歲謝錫卿退休前是警消，加入永大多元照顧中心志工團隊，參與培訓，成為社區服務熟齡人力。謝錫卿說，疫情後，看到先前認識的奶奶，狀態都跟以前完全不同，決定起身而行，擔任「健走杖訓練員」，和夥伴們展開社區巡迴。他說，以前擔任警消保護人民生命安全，加入團隊後，服務社區長輩「健康」，換個方式守護居民。

畢嘉士基金會執行長周文珍說，從去年10月迄今，畢嘉士健走杖訓練團隊舉辦28場次訓練活動，造訪超過18個社區據點、成功號召500位以上長者參加；盼望深入社區幫助長者改善肌力，預防衰弱及跌倒。

為引發長者興趣，團隊帶領長輩使用健走杖在社區步行，規畫小遊戲，社工鄒玉英說，訓練動作中有項是螃蟹走路，每次長輩橫向行走，逗得彼此哈哈笑，運動起來有伴又有樂趣。

鄒玉英說，健走杖運動由兩根健走杖（或竹杖），確保使用者行進間安全，除訓練肌力，身體平衡、手腳協調都能訓練到。健走杖運動也發展活動雙臂、鍛鍊上肢力的動作，就算是輪椅長輩，坐著也能參與大部分的訓練動作，養成運動習慣。