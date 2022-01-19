冷氣團來襲低溫又陰雨 中醫師教你活血暖身這樣吃

氣溫偏低又逢陰雨，大家快要冷到受不了，一旦受低溫影響，血管急速收縮，恐引發心肌梗塞、腦中風，近日保暖身體十分重要。中醫師說，天氣冷除添加羽絨衣等保暖衣物，毛帽、圍巾、手套缺一不可外，食物方面可多吃老薑、大蒜、辣椒等辛香料食材，或於烹調食物添加麻油、老酒等，如麻油雞、薑母鴨、四物雞湯等均可促進血液循環，但如果正在感冒、喉嚨痛應暫時不要進補。

開業中醫師吳明珠說，天氣寒冷，烹調食物時可多添加辛香料食材，達到驅寒、保暖的效果，而食補首選產熱食材，分別是老薑、辣椒及大蒜，其含有薑烯酚、薑辣素、辣椒素、蒜素等成分，多可促進血液循環。但若正在感冒、喉嚨痛、打噴嚏，或是有皮膚濕疹、搔癢、潰瘍等症狀，就應暫時不要進補，避免不適症狀惡化。

想以中藥材進補的人，她說，可以至中藥行調配「四物」包括當歸、熟地、川芎及芍藥，用於補血、活血、補肝，若加上稱為「四君子」的人參、白朮、茯苓、炙甘草，也就是「八珍」可以用作補氣，當八珍再加上黃耆、肉桂，可以加強肢體末梢血液循環及補腎，也就是「十全」，不論是四物、八珍、十全均可以做為藥燉排骨、雞湯等。

吳明珠說，如四物雞湯為採用當歸、熟地、川芎及芍藥各3錢，熬煮成濃湯後，再加入雞肉或雞腿燉煮，可以補血、活血、補肝。但當有感冒等身體不適時也應暫停進補。

此外，天冷時，要用圍巾圍住頸部、頭部。吳明珠說，圍著圍巾是避免寒氣從後頸部的大椎穴及後腦的風池穴進入體內，同時應穿著厚襪，以防寒氣從腳底入侵，而頭部也是人體散熱的重要位置，建議要戴著毛帽，避免體內熱氣流失。天冷時，更要多喝溫開水，避免血液濃稠，增加心肌梗塞、腦中風等風險。