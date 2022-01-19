今明北台濕涼 周五起天氣不穩 這一周雨會這樣下

氣象專家吳德榮在「三立準氣象老大洩天機」指出，未來一周無強冷空氣。今、明兩天「東北季風」影響；今日白天起大台北東側及東半部有局部短暫雨，中南部零星飄雨轉多雲時晴；北台偏涼，中南部白天舒適早晚涼。

吳德榮說，各地氣溫：北部14至20度，中部14至25度，南部15至26度，東部15至25度。

吳德榮說，截至4：53本島平地最低氣溫為苗栗西湖鄉的13.1度；其他各地區的平地最低氣溫約在14、15度：北部新北石門區13.8度，中部台中外埔區14.0度，南部台南六甲區15.1度，東部宜蘭五結鄉14.4度

吳德榮說，明天大台北東側及東半部仍有局部短暫雨；北台偏涼；新竹以南晴時多雲，中南部白天舒適早晚涼。

吳德榮說，周五至下周日轉東南風，天氣回暖，水氣多、易有霧；周五、六大氣不穩定，海面上有對流發展，移入陸地並有減弱趨勢；有多少地區會受到影響？雨勢如何？由於對流性降雨的模擬，「不確定性」較大，需進一步觀察。

吳德榮說，周六晚至下周日白天有短暫空檔，氣溫明顯回升。下周日晚另一「鋒面」抵達，北部、東半部轉局部雨，中南部雲量略增。

吳德榮說，下周一、二「東北季風」影響，迎風面有局部雨；冷空氣不多、北台轉濕涼，中南部白天舒適早晚涼。