飲酒過量容易導致失智？豐醫：曾喝到失去意識風險高

台中洪姓男子長期酗酒約50年，近年因中風才逐漸減少飲酒量，但也因此時常發生行為異常、情緒障礙等情形，家人及鄰居都覺得不堪其擾，將他送往豐原醫院由神經內科與精神科共同照護，如今洪男精神症狀穩定，已返家繼續照顧。

台中洪男(69歲)年輕時長期酗酒約50年，直到近幾年中風，才逐漸減少飲酒量，但至此之後，卻時常出現行為異常及情緒障礙等情況，內容多傾向於鄰居侵占自己的地，或想傷害自己等妄想症狀，導致鄰居發生爭吵或肢體衝突，令家人不堪其擾，將他送至豐原醫院照護。

豐原醫院派出神經內科與精神科照護洪男，住院期間，因他精神症狀混亂，加上肢體無力導致行動不方便，也同社工室協助請看護，在多方專業照顧之下，洪男精神症狀穩定，便返家繼續照顧。

豐原醫院精神科醫師曾國偉表示，國內有許多人因長期飲酒，導致大腦退化，慢慢演進成失智症，進而連簡單的生活都無法自理，據JAMA Network open期刊的研究表示，曾經因喝酒失去意識的經歷，會使失智風險加倍，如果你的飲酒量超過建議值，且喝到失去意識，失智的風險會提升到136%。

曾醫師指出，酒癮是一種慢性化的身體心理疾病，酒癮個案對酒精有強烈的渴求，繼而產生健康及法律的問題，如何降低飲酒，拒絕酒精成癮是心理衛生的一大課題。

豐醫也提醒民眾，根據「國民飲食指標手冊」的建議，男性每日不超過1罐啤酒(或相當於20g酒精量)，女性不超過半罐啤酒(或相當於10g酒精量)，懷孕期間或準備懷孕的女性，則不可飲酒。