嘉基設「減重中心」助16歲百公斤減重 籲飲食觀念做起

據統計45歲以上的國人普遍2人就有1人體重過重，嘉義基督教醫院指出，肥胖是一個長期、反覆且多因性的慢性疾病，跨科別成立「減重中心」，設於健檢中心內，團隊服務並經檢查，轉介給不同照護方案，中心主任周莒光說，從觀念做起，飲食管理就能減重，不一定都要花大錢吃藥或做手術。

周莒光說，16歲青年就已破100公斤，去年底來看診，團隊認為他母親、祖母餵食讓攝取熱量過高，先做飲食管控，每天紀錄飲食，搭配運動，2個月就瘦10公斤，肝指數就從200多降到70幾，血糖也較正常，只花門診掛號費。

周莒光也說，一名診所醫師要減重，卻跟一般人一樣花上萬買網路健康食品，來看診後做深度飲食管理，平時吃水餃20顆、雞排等，導正調整飲食觀念，從近90公斤降到76公斤。

嘉基減重中心由周莒光擔任主任，率10幾名各科醫生，包括2名家醫科醫師、1名新陳代謝科醫師、4名腸胃內視鏡醫師、2名減重外科醫師、1名精神科醫師、1名整形外科醫師，與一位營養師及一位復健師，能「1人就診，團隊服務」。

嘉基指出，減重中心設有全台減重中心少有的儀器設備，如高階全身組成分析檢查儀（DXA）、身體組成儀（Inbody），可詳細分析骨質密度、肌肉量和脂肪比率，也具備完整內視鏡室與主機、麻醉機，還能做內視鏡用縫線的縮胃手術，縮胃在醫學文獻是維持5年，長期的優點是不可逆。

周莒光說，雖藥物、縮胃手術等都自費，但個別的減重階段，有相對的建議及組合治療，減5公斤、減10公斤、減20公斤有不同方式，最重要仍是「觀念」，國內肥胖患者大多沒熱量觀念，不清楚什麼食物熱量高，患者透過飲食管理，就能處理大部分問題，不一定要自費吃藥、動手術，仍要及早治療，因瘦愈多公斤愈困難，愈胖做治療風險愈高。