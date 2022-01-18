中國拒收立陶宛製2萬瓶萊姆酒 台酒全收

我國「駐立陶宛台灣代表處」去年11月18日掛牌運作，引發中國大陸對立陶宛政經施壓。立陶宛生產運往中國約2萬瓶萊姆酒遭拒收，台灣菸酒公司決定購入。載運這批萊姆酒的貨輪，今晚10點半多駛進基隆港，停靠西17號碼頭進行卸運及報關作業。

歐盟成員國立陶宛與我國關係升溫，立陶宛允許我國以「台灣」名義設立代表處，中國大陸祭出外交關係從大使降級為代辦，並施以貿易報復。立陶宛出口中國貨物遭中國海關封鎖，用立陶宛零組件生產的商品也無法進口中國，引發歐盟關切。

外交部發言人歐江安日前在例行記者會中表示，立陶宛遭受中國經濟脅迫，政府及人民感同身受。基於珍視立陶宛捍衛自由民主及與台灣共創良善循環的珍貴情誼，政府相關部會在考量產業及民生需要後，會積極透過管道直接採購立陶宛貨品、協助增加台灣的銷售通路、引薦轉移及分散市場，與立陶宛一起度過難關。

台酒今天表示，購入的立陶宛萊姆酒共2萬400瓶，每瓶0.7公升，酒精濃度37.5％。這批酒進庫、報關、完稅作業約要3天時間，才能出關運到台酒倉庫，接著以人工在瓶身背後貼上產地、成分等中文標示，裝箱才能販售。

台酒已與通路商洽談銷售事宜，希望第1批能在農曆年前出貨。銷售據點包括酒類專賣店、台酒9處酒廠和3處啤酒廠展售中心購買。台酒已接獲公司、團體洽詢採購，還有飯店表達要買700瓶。