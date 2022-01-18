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全聯率先捐百萬！ PX Pay點數捐、零錢捐助學在台新二代
歲末年終送暖，全聯關注到弱勢新住民家庭的困境，宣布「愛從1開始」零錢捐活動今年第1季首次與財團法人台北市賽珍珠基金會合作，希望幫助新二代身心靈健全發展、快樂學習勇敢長大，展開「搶救希望—經濟弱勢新二代助學培力計畫」，邀來本身為新住民藝人吳鳳擔任愛心大使，與賽珍珠基金會董事長尤英夫、全聯佩樺基金會董事張宜君及全聯福利中心行銷部協理劉鴻徵一同邀請民眾響應「全聯零錢捐」計畫，期盼各界透過全聯福利中心零錢捐、PX Pay點數捐集結愛心。即日起至3月31日於全台各地的全聯福利中心，投下手邊零錢、捐出PX Pay點數，就能幫助新住民。
全聯除了在全台千家門市設有「愛心零錢箱」，讓民眾在日常生活中即能響應公益，在非現金交易越來越興盛的現代，公益傳愛也有新方法，透過全聯電子支付PX Pay進行點數捐，不用親自到門市，更有助提升捐款意願。愛心大使吳鳳除了與新二代一同拍攝公益宣傳影片，更現場示範PX Pay App一鍵點數捐的方法。全聯福利中心行銷部協理劉鴻徵表示，本次全聯率先捐1,000萬點PX Pay點數（等同於100萬元），拋磚引玉希望幫助到更多經濟弱勢新二代。
財團法人台北市賽珍珠基金會服務跨國婚姻家庭及其子女逾50年，現今平均每年服務200戶、400個經濟弱勢新住民子女，從服務經驗顯示，許多新住民因為文化差異、語言隔閡、經濟壓力、家庭壓力等因素，難以獨力承擔家庭經濟及養育下一代之重責，而新二代在缺乏足夠的心理支持及學習資源管道下，求學成長的道路上也易形成各項隱憂。賽珍珠基金會表示，本次募款不只用於經濟弱勢新二代，也會協助該會於今年將服務擴展至全國，讓在台新二代都有機會得到扶助和關懷。
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