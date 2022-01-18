全聯率先捐百萬！ PX Pay點數捐、零錢捐助學在台新二代

歲末年終送暖，全聯關注到弱勢新住民家庭的困境，宣布「愛從1開始」零錢捐活動今年第1季首次與財團法人台北市賽珍珠基金會合作，希望幫助新二代身心靈健全發展、快樂學習勇敢長大，展開「搶救希望—經濟弱勢新二代助學培力計畫」，邀來本身為新住民藝人吳鳳擔任愛心大使，與賽珍珠基金會董事長尤英夫、全聯佩樺基金會董事張宜君及全聯福利中心行銷部協理劉鴻徵一同邀請民眾響應「全聯零錢捐」計畫，期盼各界透過全聯福利中心零錢捐、PX Pay點數捐集結愛心。即日起至3月31日於全台各地的全聯福利中心，投下手邊零錢、捐出PX Pay點數，就能幫助新住民。

全聯除了在全台千家門市設有「愛心零錢箱」，讓民眾在日常生活中即能響應公益，在非現金交易越來越興盛的現代，公益傳愛也有新方法，透過全聯電子支付PX Pay進行點數捐，不用親自到門市，更有助提升捐款意願。愛心大使吳鳳除了與新二代一同拍攝公益宣傳影片，更現場示範PX Pay App一鍵點數捐的方法。全聯福利中心行銷部協理劉鴻徵表示，本次全聯率先捐1,000萬點PX Pay點數（等同於100萬元），拋磚引玉希望幫助到更多經濟弱勢新二代。