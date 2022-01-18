政院出手！鬍鬚張等3餐廳全年不漲價 知名排骨調回原價

農曆春節將屆，行政院副院長沈榮津今召開「穩定物價小組」會議，經濟部針對春節應節商品監測，年菜、年糕等有6成維持不漲或下跌，賣場、超市持續設置平價專區。另，經濟部邀連鎖業者座談，鬍鬚張、寬心園、墨魚廚房全年不調漲；某知名排骨便當則將八項主餐調回原價。

行政院表示，經濟部已邀請國內知名連鎖業者及相關公協會座談，鬍鬚張、寬心園、墨魚廚房全年都不調漲；美芝城、拉亞、百八漁場、小林眼鏡、曼都農曆年前不漲價；台灣連鎖加盟促進協會129家會員企業、近500個品牌年前也不會漲價。

另外，跨部會「物價聯合稽查小組」自去年12月10日成立以來，已陸續完成稽查28家下游連鎖餐飲業者與40家中上游供應商之現場稽查。經與業者溝通，業者能充分瞭解政府穩定國內民生物價之政策，也願意共體時艱，透過緩漲、調降價格或以優惠折扣方式回饋消費者。

農曆年前凍漲者，包括揚秦國際企業旗下的麥味登與炸雞大獅；某農畜大廠就豬、蛋雞、種雞、鴨、鵝等飼料凍漲。

調降價格者，包括某知名排骨便當將8項主餐調回原價；某農畜大廠出貨給某泰式料理之雞腿價格調回原價；另某肉品進口商承諾其銷售之肉品於今年4月底前凍漲，且就進口牛五花自2月起調降零售端價格2至3%。

提供折扣優惠者，包括孫東寶台式牛排於農曆年節前後提供豬排與鮭魚排餐9折優待；八方雲集今年1月25日至1月31日生鮮水餃9折優惠。

經濟部也針對國內超商、超市等零售通路，以及北中南13處傳統市場，就春節相關應節商品價格進行監測，年菜、年糕、蘿蔔糕、臘腸、開心果及瓜子等年節商品價格，有6成維持不漲或下跌。行政院指示經濟部務必協調賣場、超市持續設置平價專區，提供未漲價之商品，協助民眾聰明消費。

國營事業配合穩定物價政策方面，中油公司汽柴油價格春節期間（1月31日至2月13日）只跌不漲、天然氣2月底前不漲、桶裝瓦斯3月底前不漲、中油直營加油站春節洗車維持優惠價；台糖公司小包砂糖（1公斤）、沙拉油（3公升）、罐頭、沖調飲品、水餃、包子及小包冷凍豬肉等民生商品，於元宵節（2月15日）前售價也不調漲。