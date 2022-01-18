萊爾富募集物資疫下創新高！ 愛心觸角首度深入台東
為了讓更多人看見社會弱勢族群的需求，萊爾富自2016年起推動偏鄉送愛活動，將社會大眾的善心挹注在偏遠校區，募集數量更是年年倍數增長。近兩年受疫情影響，外界捐贈給社福團體的物資明顯減少，但需要物資的家庭與學校其實比往年更多，去年萊爾富募資的數量非但沒減少反而大增，與前一年相較增加近2倍，僅南區就募集近5千箱物資，其中又以高雄門市的募集數量最高，受贈單位也在學校彼此的相互引介下不斷擴增，今年又將路線新增至屏東及台東偏遠校區，讓更多弱勢孩童能獲得幫助。
根據萊爾富觀察，台東因受地域與交通的限制，加上屬壯年的父母工作繁忙、多出外打拼，留在原鄉的學童在教育、生活及飲食等資源皆相當缺乏，因此今年在立亞交通及其總經理高振川協助下，特別於1月初將送愛活動深入至台東達人、大武兩鄉，從高雄出發、攀越山區費時逾3小時抵達，將社會大眾的溫暖補給，搶在過年前傳遞至學童。在前往台東路上，率先抵達的屏東草埔國小全校師生們用熱情歌聲迎接並感謝各界愛心，暖化在場所有人的心。
由萊爾富於門市發起物資募集的活動已邁入6年，特意選用米、麵條、調理包、罐頭、餅乾等民生必需品為主，每箱愛心募集價499元；民眾認購的愛心物資箱，再由萊爾富統整資源，送往有需求的偏鄉學校。萊爾富期盼透過長期愛心送暖活動，匯聚更多民眾共同推動送愛助學童計畫，形成溫暖友愛的善循環。
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