快訊

華視總經理威脅藍黨團撤預算提案 藍委怒離席協商喊卡

只會泡茶聊天？調查局基層「幫長官打考績」 近百名主官管中槍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠疫苗救濟審核 嘉義及新竹兩案各獲10萬元

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
預防接種受害救濟審議小組(VICP)近期通過兩名接種AZ個案，各核予救濟金10萬元。本報資料照片
預防接種受害救濟審議小組(VICP)近期通過兩名接種AZ個案，各核予救濟金10萬元。本報資料照片

疾管署公布去年12月30日第171次會議衛生福利部預防接種受害救濟審議小組(VICP)會議記錄，這次通過兩名接種AZ個案，各核予救濟金10萬元。其餘41例接種AZ、8例莫德納，因其症狀或死因多與個案原有潛在疾病有關，與接種疫苗無關，皆判定不予救濟。

這次核予救濟的個案為嘉義縣陳○○(編號:2686)，他接種後罹患格林巴利氏症候群，因無法確定與接種AZ的關聯，核予救濟金10萬元。另一位是新竹縣韓○○(編號:3391) ，接種後症狀符合血栓併血小板低下症候群，與接種AZ相關，核予救濟金10萬元。

在另外41例接種AZ的救濟申請案當中，有兩人雖然無法確定症狀與接種疫苗相關，但因屬於常見、輕微的眼皮癢腫、紅疹，決議不予救濟。其餘39例申請AZ以及8例接種莫德納者，則是因症狀或死因與疫苗無關，決議不予救濟。

疫苗 莫德納

延伸閱讀

NBA／厄文仍不打疫苗 巴克利看不下去：希望籃網每場都輸

民眾搶打莫德納疫苗金門大缺貨 縣府將積極爭取

中國衛健委：現有疫苗可防Omicron重症

新竹一家4口染疫！父先確診為車商高階主管、妻任職同公司

相關新聞

經濟部禁中國釋迦進口 農委會急滅火：跟貿易反制無關

中國大陸去年禁止進口台灣釋迦、蓮霧引發爭論，經濟部昨公告中國冷凍釋迦不得進口，媒體報導，經濟部官員表示，因為中國沒有科學...

水氣19日起減少 21日南方雲系影響須防較強雨勢

氣象局今天表示，明天、20日水氣逐漸減少，主要降雨在東半部，北部及中南部山區有短暫雨；21、22日因南方雲系北移，各地易...

今起撫養無工作收入父母 失業給付最高加給20%

從今（18）日起，勞動部擴大失業給付、職業訓練生活津貼、育嬰留職停薪津貼適用範圍。其中，就業保險的被保險人只要撫養「無工...

慢籤遇上春節可提前領藥 過期藥品大掃除步驟看這裡

年節來臨居家大掃除，家中累積不少的過期藥品也該清一清，台南市藥師公會表示，依照中央的規定，過期藥品除了抗生素、荷爾蒙、抗...

新冠疫苗救濟審核 嘉義及新竹兩案各獲10萬元

疾管署公布去年12月30日第171次會議衛生福利部預防接種受害救濟審議小組(VICP)會議記錄，這次通過兩名接種AZ個案...

萊爾富募集物資疫下創新高！ 愛心觸角首度深入台東

為了讓更多人看見社會弱勢族群的需求，萊爾富自2016年起推動偏鄉送愛活動，將社會大眾的善心挹注在偏遠校區，募集數量更是年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。