新冠疫苗救濟審核 嘉義及新竹兩案各獲10萬元

疾管署公布去年12月30日第171次會議衛生福利部預防接種受害救濟審議小組(VICP)會議記錄，這次通過兩名接種AZ個案，各核予救濟金10萬元。其餘41例接種AZ、8例莫德納，因其症狀或死因多與個案原有潛在疾病有關，與接種疫苗無關，皆判定不予救濟。

這次核予救濟的個案為嘉義縣陳○○(編號:2686)，他接種後罹患格林巴利氏症候群，因無法確定與接種AZ的關聯，核予救濟金10萬元。另一位是新竹縣韓○○(編號:3391) ，接種後症狀符合血栓併血小板低下症候群，與接種AZ相關，核予救濟金10萬元。

在另外41例接種AZ的救濟申請案當中，有兩人雖然無法確定症狀與接種疫苗相關，但因屬於常見、輕微的眼皮癢腫、紅疹，決議不予救濟。其餘39例申請AZ以及8例接種莫德納者，則是因症狀或死因與疫苗無關，決議不予救濟。