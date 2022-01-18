與酒為友健康不久 下咽癌末期男保留聲帶勸人戒酒

彰化縣50歲徐姓男子的嗜好之一是喝酒，過去30年前，沒酒友的時候獨酌也可以，7個多月前覺得吞嚥食物「卡卡的」，接著摸到右頸有腫塊而且變大，到醫院檢查被確診罹患下咽癌4期，同時接受化療和放射治療代替開刀除切腫瘤，以免破壞「發聲」功能，還能說話的徐男現在最常講的就是勸人戒酒。

衛福部彰化醫院放射腫瘤中心主任宋時雨表示，經過病理切片及正子攝影，徐姓病人的下咽腫瘤大概4公分，擴散到右頸淋巴結約3.5公分、左側淋巴結約1.5公分大，如果手術切除腫瘤，將影響發聲，難以再說話，徐男希望保留說話功能，經醫療團隊評估後決定不做切除手術，改用同步進行化學治療及放射治療（合併兩種治療稱作CCRT）。

徐姓病人告訴宋時雨，不管和朋友喝酒或自己在家喝，幾乎每天下班後總要喝上幾杯才覺得舒服，半年前他無意間摸到右頸有腫塊，因工作忙碌沒多想，1個月後感覺腫瘤好像快速長大，才趕緊到彰化醫院耳鼻喉科檢查，其實摸到腫塊之前的1個多月，他吞嚥食物時已有「卡卡的」的感覺，因不在意，導致延宕病情超過兩個月，可是從沒想過頸部腫瘤跟喝酒有關係。

宋時雨說，菸、檳、酒被認為是頭頸部癌症的重要致病因素，根據研究，9成以上的下咽癌患者有吸菸及喝酒的習慣，宋姓病人既吸菸又喝酒，幾乎每天都喝，由此推測罹患下咽癌和愛喝酒的生活習慣有關聯性。

彰化醫院放射腫瘤中心前年引進最新的高精準度放射治療儀器，能夠精準瞄準和照射患部，5至10分鐘即可完成一次360度全體積弧形放射治療的療程，減少長時間治療造成身體不適，這項治療可與化療同步進行，患者不必到醫學中心就能就近接受同等級的治療。

徐姓病人同步接受放射線治療和化療，在7周內進行35次放射線治療和7次化療，目前持續追蹤，但經內視鏡檢查，腫瘤已消失，但他身體虛弱，還出現口乾、咳嗽、頸部皮膚乾燥、四肢麻麻刺痛等副作用，經放射腫瘤中心醫療團隊評估後，把完成療程的徐姓病人轉診到彰化醫院中醫科。

彰化醫院中醫科主任馮天祥說，放射線治療和化療對身體造成的不適症狀，例如口乾、口腔潰瘍、皮膚乾燥，臨床上很常見，中醫確實可降低副作用，中西醫合併治療把癌症對身體的衝擊降到最低，病人同時透過飲食指導盡快調整元氣，養好體力因應未來的治療。

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