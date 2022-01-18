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經濟部禁中國釋迦進口 農委會急滅火：跟貿易反制無關

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會表示，為開拓台灣冷凍釋迦國際市場，積極提供外銷獎勵與改善儲運技術，開拓遠距新興市場，藉此穩定釋迦產地價格與農民收益。公告內容為因應冷凍釋迦新增專屬貨品分類號列的行政作業，並無牽涉任何貿易反制行為。記者吳姿賢／攝影
農委會表示，為開拓台灣冷凍釋迦國際市場，積極提供外銷獎勵與改善儲運技術，開拓遠距新興市場，藉此穩定釋迦產地價格與農民收益。公告內容為因應冷凍釋迦新增專屬貨品分類號列的行政作業，並無牽涉任何貿易反制行為。記者吳姿賢／攝影

中國大陸去年禁止進口台灣釋迦、蓮霧引發爭論，經濟部昨公告中國冷凍釋迦不得進口，媒體報導，經濟部官員表示，因為中國沒有科學根據就禁止我國釋迦出口，台灣才採取對等方式因應。農委會今晚發出新聞稿急滅火，表示該公告內容是為因應冷凍釋迦新增專屬貨品分類號列的行政作業，並無牽涉任何貿易反制行為。

經濟部昨天公告新增冷凍釋迦專屬貨品分類號列及禁止該貨品自中國大陸進口，農委會今天指出，農委會為了拓展冷凍釋迦外銷市場，為了有效管理及統計冷凍釋迦出口數量，因此請經濟部國際貿易局新增冷凍釋迦專屬號列，同時檢討相關進出口規定的行政作業。

農委會表示，近年來我國並未自中國大陸或其他國家進口生鮮及冷凍釋迦，依照現行規定，中國大陸新鮮釋迦禁止輸入，而冷凍釋迦原屬於「CCC0811.90.39.00-5其他未加糖或未加甜味料之冷凍果實及堅果」的號列項下，並未禁止自中國大陸進口，造成生鮮與冷凍釋迦的進口管理作法並不一致。

農委會說，洽詢相關產業團體意見，認為生鮮與冷凍釋迦進口管理之一致性確有其必要，因此建議冷凍釋迦增列大陸物品不准輸入的規定。

農委會表示，為開拓台灣冷凍釋迦國際市場，積極提供外銷獎勵與改善儲運技術，開拓遠距新興市場，藉此穩定釋迦產地價格與農民收益。公告內容為因應冷凍釋迦新增專屬貨品分類號列的行政作業，並無牽涉任何貿易反制行為。

釋迦 農委會

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