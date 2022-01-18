陳念琴拳擊精神迎戰淋巴癌 醫籲6大症狀勿輕忽

拳擊國手陳念琴曾罹患淋巴癌，用拳擊精神勇敢迎戰，醫師指出，國內每年有近3000人新確診淋巴癌，若出現腫、燒、汗、咳、瘦、累的6大症狀，務必及時就醫檢查。

癌症希望基金會、中華民國血液病學會與中華民國血液及骨髓移植學會今天共同舉辦衛教記者會，身為淋巴癌病友的陳念琴也錄影獻「聲」分享抗癌歷程。

陳念琴表示，2019年確診罹患淋巴癌時，距離東京奧運拳擊賽只剩半年時間，造成她身心很大的影響，甚至一度想放棄治療，但在教練與醫療團隊鼓勵下，她決定勇敢面對，用拳擊精神迎戰。

陳念琴說，回想抗癌歷程與拳擊很像，勇敢出擊才能得到最後成就，她曾受化療的不適副作用所苦，曾邊嘔吐邊訓練，但在眾人鼓勵下，她成功控制淋巴癌，並在東京奧運賽事打入八強賽。

血液病學會理事長、台大醫院檢驗醫學部主任周文堅說明，淋巴細胞是人體重要的免疫細胞，若是發生惡性病變，失控增生且喪失凋亡機制的淋巴細胞將可能引發淋巴癌；依照2019年癌症登記報告顯示，國內全年度新發個案數將近3000人。

周文堅說，淋巴癌的致病原因不明確，也無從預防，根據研究文獻推測，高齡、有C肝病史、淋巴癌家族病史、自體免疫疾病、愛滋病患者、肥胖、幽門螺旋桿菌患者等，可能有較高發病機率。

血液及骨髓移植學會理事長暨台大癌醫中心分院血液腫瘤部主任柯博升說，淋巴癌症狀多不具特異性，除了部分可摸到腫塊外，其餘可能與老化、疲勞相似，易錯失黃金治療期，高達半數患者確診時已屬晚期。

柯博升提醒，若有脖子、腋下或鼠蹊部等淋巴結異常腫大、不明原因發燒或盜汗、不明咳嗽、突然變瘦與易疲累症狀，務必及時就醫檢查。

台大癌醫中心分院血液腫瘤部主治醫師林耘曲說，部分淋巴瘤若未及時治療，存活時間可能不到1年，反之若積極治療，治癒率可達7成。

林耘曲表示，目前淋巴癌治療方式包含化學治療、標靶治療、放射線治療、異體移植、自體移植還有細胞治療，可與醫師討論，依照病況與個人狀況選擇適當的療法。