影／好美！ 降雨後放晴 日月潭現雲瀑仙境

南投日月潭天氣一年變化無常，四季都有意外的驚喜美景！昨夜至清晨華南雲雨區東移降雨後短暫放晴，有民眾利用縮時攝影，拍下日月潭的雲瀑景色，冷空氣南下加上水氣，湖面水氣凝結，加上風勢吹拂，濃厚白霧從遠方撲面而來，像是一幅美麗的山水畫。

日月潭氣象站主任張永政指出，日月潭位處高海拔，水氣豐沛，只要東北季風稍微增強，凝結的水氣和冷空氣一起流過山頭，今天午後東北風冷空氣及水氣逐漸增加，低雲逐漸移入，與山區雲瀑匯集，貓囒山上看是雲海，潭區一片濃霧有如雲瀑。

而這股雲瀑主要是受到東北季風來襲，氣溫明顯下降，造成南投山區氣勢磅薄的雲層，快速移動形成雲瀑，像瀑布般流瀉在山谷間，畫面宛如仙境，美不勝收外；充足的水氣和低溫配合得好，讓玉山清晨出現負1度低溫，下雨又下雪，雨夾雪持續了一個多小時才停，地上積雪達1公分。