快訊

車停路邊藏毒拒檢！男衝撞警車想逃 警開4槍攔下破窗逮人

桃園再增5所學校、安親班停課 小牛津幼兒園和東安國小都入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今起撫養無工作收入父母 失業給付最高加給20%

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
從今（18）日起，勞動部擴大失業給付、職業訓練生活津貼、育嬰留職停薪津貼適用範圍。圖／聯合報系資料照
從今（18）日起，勞動部擴大失業給付、職業訓練生活津貼、育嬰留職停薪津貼適用範圍。圖／聯合報系資料照

從今（18）日起，勞動部擴大失業給付、職業訓練生活津貼、育嬰留職停薪津貼適用範圍。其中，就業保險的被保險人只要撫養「無工作收入之父母」，失業給付及職訓生活津貼最多加給20%的給付，推估每年新增4萬人。

勞動部勞動保險司司長陳美女表示，為保障失業勞工家庭的基本經濟安全，本次修正就業保險法第19條之1，擴大將受被保險人扶養的「無工作收入之父母」納為失業給付及職業訓練生活津貼的眷屬加給範圍。

她指出，符合請領條件者，向公立就業服務機構辦理失業(再)認定時，只要檢附受扶養眷屬的戶口名簿影本或其他身分證明文件影本即可申請。勞工保險局將按新規定，以受扶養之眷屬人數，每一人按申請人離職辦理就業保險退保當月起，前6個月平均月投保薪資的10%加給給付或津貼，最多加給20%。

舉例而言，單身的張先生平均月投保薪資為3萬元，新規定實施前，他可請領的失業給付是1萬8000元（30000×60%），新規定上路後，因張先生扶養無工作收入的父親及母親，則可加給20％(30000×10%×2，即加給6000元)，合計失業給付及加給眷屬給付，總共可領取2萬4000元（也就是平均月投保薪資的80％）。

陳美女說，推估受惠人數每年新增4萬人、26萬件，每年增加18億元給付金額。

此外，育嬰留職停薪津貼部分，就保法第19條之2這次也配合性別工作平等法修正，刪除父母不得同時請領育嬰留停津貼的規定。陳美女說，新規定上路後，依性別工作平等法同時申請育嬰留職停薪，且就業保險年資滿1年的雙親，即可同時請領育嬰留職津貼。她指出，過去每年約8萬人申請育嬰留職津貼，其中父母皆申請的占18%，新規上路後，預估1年將有1.4萬人受益。

保險 失業 投保薪資 勞動部 父母

延伸閱讀

3.7萬人重複用藥！健保推出主動示警 每季省940萬藥費

再次居家辦公受得了？父母皮皮挫：有小孩就成地獄

愛爬山的父親瀕死被救回 她淚眼發願：陪父親走更多山 ！

跟女友父母打牌要放水嗎？網友提醒：牌品比較重要

相關新聞

經濟部禁中國釋迦進口 農委會急滅火：跟貿易反制無關

中國大陸去年禁止進口台灣釋迦、蓮霧引發爭論，經濟部昨公告中國冷凍釋迦不得進口，媒體報導，經濟部官員表示，因為中國沒有科學...

水氣19日起減少 21日南方雲系影響須防較強雨勢

氣象局今天表示，明天、20日水氣逐漸減少，主要降雨在東半部，北部及中南部山區有短暫雨；21、22日因南方雲系北移，各地易...

今起撫養無工作收入父母 失業給付最高加給20%

從今（18）日起，勞動部擴大失業給付、職業訓練生活津貼、育嬰留職停薪津貼適用範圍。其中，就業保險的被保險人只要撫養「無工...

慢籤遇上春節可提前領藥 過期藥品大掃除步驟看這裡

年節來臨居家大掃除，家中累積不少的過期藥品也該清一清，台南市藥師公會表示，依照中央的規定，過期藥品除了抗生素、荷爾蒙、抗...

影／好美！ 降雨後放晴 日月潭現雲瀑仙境

南投日月潭天氣一年變化無常，四季都有意外的驚喜美景！昨夜至清晨華南雲雨區東移降雨後短暫放晴，有民眾利用縮時攝影，拍下日月...

「櫻花博物館」櫻花季開跑！ 武陵農場花海一路開到4月

被譽為「櫻花博物館」的武陵農場，共有2萬多棵櫻花樹、品種多達十幾種，如台灣山櫻花、霧社櫻、昭和櫻、紅粉佳人、墨染櫻等14...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。