慢籤遇上春節可提前領藥 過期藥品大掃除步驟看這裡

年節來臨居家大掃除，家中累積不少的過期藥品也該清一清，台南市藥師公會表示，依照中央的規定，過期藥品除了抗生素、荷爾蒙、抗癌藥與免疫抑制劑及管制藥品（安眠藥、鎮靜劑）等4大類必須拿到藥局或醫院回收外，其他藥品自行處理後，都可以當成一般垃圾丟棄。而春節期間如需領藥，可提前自19日起領取。

公會表示，中央公布的藥品居家自行處理6步驟如下：

公會發言人陳皇宇藥師也表示，持有慢性病連續處方箋的民眾，若是第2次、第3次領藥的時間剛好在1月29日至2月6日春節連假期間，健保署同意可提前自1月19日開始，持慢性病連續處方箋到各社區健保特約藥局領藥。