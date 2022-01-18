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「沒說未來不升三級！」 陳時中曝Omicron病毒量變化快

慢籤遇上春節可提前領藥 過期藥品大掃除步驟看這裡

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市藥師公會提醒民眾春節前大掃除可以順便把家中累積的過期藥品清一清。圖／藥師公會提供
台南市藥師公會提醒民眾春節前大掃除可以順便把家中累積的過期藥品清一清。圖／藥師公會提供

年節來臨居家大掃除，家中累積不少的過期藥品也該清一清，台南市藥師公會表示，依照中央的規定，過期藥品除了抗生素、荷爾蒙、抗癌藥與免疫抑制劑及管制藥品（安眠藥、鎮靜劑）等4大類必須拿到藥局或醫院回收外，其他藥品自行處理後，都可以當成一般垃圾丟棄。而春節期間如需領藥，可提前自19日起領取。

公會表示，中央公布的藥品居家自行處理6步驟如下：

1.拿一個夾鏈袋，將藥水類剩餘的藥水倒進夾鏈袋中，用清水沖洗藥罐內部，再將沖洗藥罐的水也倒進夾鏈袋中。

2.將剩餘不用的藥丸從鋁箔片裝中或是藥袋中取出，將全部藥丸集中放入夾鏈袋裏。

3.可以用已經沖泡過準備要丟掉的茶葉渣、咖啡渣或用過的擦手紙等，和夾鏈袋中要丟掉的廢棄藥水、藥丸混合在一起。

4.將夾鏈袋密封起來，就可隨一般垃圾清除掉。

5.乾淨的藥水罐或藥袋就可以進行資源回收

6.若是民眾無法辨別要丟棄的藥物是否屬於上述需要特殊處理回收的4大類藥物，也可直接將藥品帶到社區藥局請藥師協助歸類處理。

公會發言人陳皇宇藥師也表示，持有慢性病連續處方箋的民眾，若是第2次、第3次領藥的時間剛好在1月29日至2月6日春節連假期間，健保署同意可提前自1月19日開始，持慢性病連續處方箋到各社區健保特約藥局領藥。

台南市藥師公會理事長吳振名也提醒，長達9天的春節假期，除了可以先把家裡的廢棄藥品清一清，慢性病藥品提早先領起來，沒打疫苗的要趕快打疫苗，最重要的是春節假期到處是人潮，「勤洗手、戴口罩」的個人防疫工作千萬不能馬虎，春節假期，台南市還是有很多社區健保藥局有營業來為民眾的健康作服務。

台南市藥師公會提醒民眾春節前大掃除可以順便把家中累積的過期藥品清一清。圖／藥師公會提供
台南市藥師公會提醒民眾春節前大掃除可以順便把家中累積的過期藥品清一清。圖／藥師公會提供

春節 慢性病 健保 資源回收

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