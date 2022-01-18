慢籤遇上春節可提前領藥 過期藥品大掃除步驟看這裡
年節來臨居家大掃除，家中累積不少的過期藥品也該清一清，台南市藥師公會表示，依照中央的規定，過期藥品除了抗生素、荷爾蒙、抗癌藥與免疫抑制劑及管制藥品（安眠藥、鎮靜劑）等4大類必須拿到藥局或醫院回收外，其他藥品自行處理後，都可以當成一般垃圾丟棄。而春節期間如需領藥，可提前自19日起領取。
公會表示，中央公布的藥品居家自行處理6步驟如下：
1.拿一個夾鏈袋，將藥水類剩餘的藥水倒進夾鏈袋中，用清水沖洗藥罐內部，再將沖洗藥罐的水也倒進夾鏈袋中。
2.將剩餘不用的藥丸從鋁箔片裝中或是藥袋中取出，將全部藥丸集中放入夾鏈袋裏。
3.可以用已經沖泡過準備要丟掉的茶葉渣、咖啡渣或用過的擦手紙等，和夾鏈袋中要丟掉的廢棄藥水、藥丸混合在一起。
4.將夾鏈袋密封起來，就可隨一般垃圾清除掉。
5.乾淨的藥水罐或藥袋就可以進行資源回收。
6.若是民眾無法辨別要丟棄的藥物是否屬於上述需要特殊處理回收的4大類藥物，也可直接將藥品帶到社區藥局請藥師協助歸類處理。
公會發言人陳皇宇藥師也表示，持有慢性病連續處方箋的民眾，若是第2次、第3次領藥的時間剛好在1月29日至2月6日春節連假期間，健保署同意可提前自1月19日開始，持慢性病連續處方箋到各社區健保特約藥局領藥。
台南市藥師公會理事長吳振名也提醒，長達9天的春節假期，除了可以先把家裡的廢棄藥品清一清，慢性病藥品提早先領起來，沒打疫苗的要趕快打疫苗，最重要的是春節假期到處是人潮，「勤洗手、戴口罩」的個人防疫工作千萬不能馬虎，春節假期，台南市還是有很多社區健保藥局有營業來為民眾的健康作服務。
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