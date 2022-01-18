影／王國材：視疫情發展 調整提振觀光產業策略

交通部長王國材今天在新春記者會中強調，從嚴認定酒駕案件是否准予易科罰金，情節重大者，將依法不准易科罰金，送監執行。

交通部長王國材今天率領次長舉行新春記者會，會中以「執行台鐵改革」、「便捷鐵公路網」、「優質觀光體質」及「落實交通安全」等八大施政重點說明去年的成果與未來展望。王國材針對遏止酒駕，強調政府實施嚴厲措施，從嚴審核酒駕案件是否准予易科罰金，酒駕累犯等情節重大者，將依法不准易科罰金，送監執行。王國材表示，政府在法規上已動起來，行政院長蘇貞昌也親自主持道安會議，要求所有部長及次長參加，並定期向院長報告執行進度。

對於疫情升溫，王國材指出，大眾運具的清潔，在兩周前已通知各單位，以三級警戒的作為進行鐵公路運具的清消。而面對本土疫情再起，政府會視疫情指揮中心的處理狀況，滾動式改變策略，希望降低對觀光產業甚至各行各業的衝擊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康