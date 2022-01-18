影／王國材：視疫情發展 調整提振觀光產業策略
交通部長王國材今天在新春記者會中強調，從嚴認定酒駕案件是否准予易科罰金，情節重大者，將依法不准易科罰金，送監執行。
交通部長王國材今天率領次長舉行新春記者會，會中以「執行台鐵改革」、「便捷鐵公路網」、「優質觀光體質」及「落實交通安全」等八大施政重點說明去年的成果與未來展望。王國材針對遏止酒駕，強調政府實施嚴厲措施，從嚴審核酒駕案件是否准予易科罰金，酒駕累犯等情節重大者，將依法不准易科罰金，送監執行。王國材表示，政府在法規上已動起來，行政院長蘇貞昌也親自主持道安會議，要求所有部長及次長參加，並定期向院長報告執行進度。
對於疫情升溫，王國材指出，大眾運具的清潔，在兩周前已通知各單位，以三級警戒的作為進行鐵公路運具的清消。而面對本土疫情再起，政府會視疫情指揮中心的處理狀況，滾動式改變策略，希望降低對觀光產業甚至各行各業的衝擊。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言