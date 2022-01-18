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不滿公司化條例下會期送審 工會號召200人迎戰交通部

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
對於公司化何時會有具體進度，交通部長王國材今天說，會以下個會期將公司化條例送進立法院為目標。聯合報系資料照
對於公司化何時會有具體進度，交通部長王國材今天說，會以下個會期將公司化條例送進立法院為目標。聯合報系資料照

對於公司化何時會有具體進度，交通部長王國材今天說，會以下個會期將公司化條例送進立法院為目標。消息一出，引發台鐵企業工會不滿，直指2月23日要動員200人去交通部抗議。

實際上，日前本報揭露，台鐵公司化終於進到實質討論的內容，不過在負債及資產上就「卡關」。工會希望在逾4000億債中，1300億的短期負債可以期零，交通部則說目前僅確定可以協助每年償還57.8億的長期負債。至於資產，工會主張全數保留，不過尚未達成共識。

王國材今天上午在交通部新春記者會上說，對於公司化條例何時報行政院，他開始到台鐵15個分會，日前先到基隆討論，過程聽台鐵改革，不只組織改革，會一一處理。

王國材說，過去討論有說上個會期要送回，但因為還有很多部分，像是內容，員工不了解，必須到地方工會說明，初步下個會期將公司條例送進去，包含公司章程、退休、撫卹、董事會都是在公司條例後討論，很多細節還要討論，希望下會期送進為目標。

不過下午台鐵企業工會馬上發出「動員令」宣示要迎戰，預計號召200人於2月23日到交通部前，維護自身權益，要針對交通部的不仁不義，發出怒吼。

工會受訪時表示，交通部該舉是先射箭再畫靶，再配套措施都還沒有完全、工會也沒有同意情況下，就送公司化條例到立法院審查，根本自我感覺良好，甚至直指改制成公司是一場騙局、賤賣土地，希望不要將條例急送交審議，除非在負債以及資產的問題上有所共識再來談。

交通部長 台鐵 王國材

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