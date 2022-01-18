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核二廠輻射監測器昨深夜突發警報 原能會找到原因了

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
核二廠。本報資料照
核二廠。本報資料照

核二廠廢料廠房流程輻射監測器昨天深夜傳出警報，原能會今天派員到核二廠實地調查，初步確認警報異常時，廢料廠房內並未進行輻射作業活動，同步調閱管線上游的輻射偵測器數據也正常。初步判斷發生原因是偵測儀器故障產生誤警報，核二廠已更換輻射偵測器電路板及測試，至今未再出現異常狀況。

原能會表示，核二廠依規定執行現場取樣分析與廠區輻射監測數據查證，其結果未測得人工核種，且當時廠區輻射監測值為每小時0.19微西弗，屬一般背景變動範圍（每小時0.20微西弗以下），無輻射異常情形，對民眾安全及環境品質沒有影響。

原能會說，將要求台電公司須加強儀器管理維護，確保偵測儀器品質，避免類似情形再度發生。

輻射 核二 原能會

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