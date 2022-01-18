聽新聞
test
0:00 / 0:00
核二廠輻射監測器昨深夜突發警報 原能會找到原因了
核二廠廢料廠房流程輻射監測器昨天深夜傳出警報，原能會今天派員到核二廠實地調查，初步確認警報異常時，廢料廠房內並未進行輻射作業活動，同步調閱管線上游的輻射偵測器數據也正常。初步判斷發生原因是偵測儀器故障產生誤警報，核二廠已更換輻射偵測器電路板及測試，至今未再出現異常狀況。
原能會表示，核二廠依規定執行現場取樣分析與廠區輻射監測數據查證，其結果未測得人工核種，且當時廠區輻射監測值為每小時0.19微西弗，屬一般背景變動範圍（每小時0.20微西弗以下），無輻射異常情形，對民眾安全及環境品質沒有影響。
原能會說，將要求台電公司須加強儀器管理維護，確保偵測儀器品質，避免類似情形再度發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言