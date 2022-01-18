環署工研院合作 每年上千公噸廢鋰電池「黑粉」變黑金

因應電動車發展及鋰電池正極材料大量需求，環保署與工研院合作，將廢二次鋰電池的黑粉，提純成為價值較高，且純度較高的硫酸鈷、氧化鈷，可作為鋰電池正極材料的化工原料，已獲得關鍵技術並達到試量產階段，估計每年可處理國內產生的1100公噸廢棄二次鋰電池。

二次鋰電池被廣泛應用在各種消費性電子產品上，近年電動運具與大型儲能設備的動力均高度仰賴鋰電池的供給，鋰電池中含鈷、鋰、鎳、錳、銅等有價金屬資源，台灣產業所需皆仰賴進口，隨著電動運輸工具推動，帶動鋰電池市場蓬勃發展，原材料需求量持續升高。

環保署統計，110年二次鋰電池回收量約600公噸，占整體廢乾電池回收量約15%，另外電動車累積總量已8000輛、電動機車累積銷售量50萬輛，預估2025年台灣二次鋰電池廢棄量年約1100公噸。環保署與工研院三年前展開合作，研究導入精密物理分選、萃取及純化，進階分離提純關鍵原物料。

環保署回收基管會執秘王嶽斌表示，過去國內技術在破碎處理後，含有價金屬的正負極混合粉大部分輸出國外，剩下「黑粉」僅能作為煉鋼輔料，每公斤只有80元的價值，但在精密分選與純化處理後，其中的氧化鈷目前行情每公斤800元是原來10倍，且隨著國際需求與產地政經狀況，預估價格會波動愈來愈快、愈來愈高。

工研院表示，利用本技術處理模式可將較低價的正負極混合粉體，分離純化轉生成高附加價值的氧化鈷，每公斤價格增加10倍以上。而其他金屬亦可透過製程萃取出並再使用，更符合整體經濟效益及全循環概念。相關成果持續協助國內合法處理業者進行技術提升，目前更與責任業者簽署合作備忘錄，推動成果落地。