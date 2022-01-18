把握鳳梨釋迦產季 冰鎮果肉綿密像吃冰淇淋

每年12月至隔年4月是台東鳳梨釋迦的主要產季，農委會台東區農業改良場表示，鳳梨釋迦口感Q彈、風味佳，更富含蛋白質及維生素C、B1與B2，是營養價值相當高的水果，冰過後的果肉帶有冰淇淋般的綿綿口感，適合作為春節伴手禮。

台東區農業改良場長陳信言表示，鳳梨釋迦的栽培管理相當不易，因此多被歸類於高單價的精品水果，在夏季具有嚴重的採後裂果問題，必須透過修剪技術將產期調整至冬季，以增加耐貯運性並提升果實品質。

此外，鳳梨釋迦的花朵具有雌雄蕊異熟性，自然狀況下的授粉成功率很低，為提高著果率與果實圓整度，需在清晨或是傍晚帶著頭燈，幫鳳梨釋迦進行人工授粉，因此每一顆果實都是勤勞授粉與用心照顧才能採收，相當耗費心力。

收到鳳梨釋迦該怎麼放？台東場說明，鳳梨釋迦具有後熟特性，待軟熟後才能食用，由於後熟過程中具有很高的呼吸率，因此收到時應開箱保持通風，讓果實可以呼吸與軟熟。

鳳梨釋迦需在10℃以上的環境才能自然後熟，所以尚未軟熟的果實不能放冰箱，以免果實表皮變黑、無法正常軟熟。在一般25℃室溫環境下，鳳梨釋迦約3至5天可軟熟，輕壓果實中段處，呈現微軟狀態時，即可切開享用。軟熟吃不完的果實，再放入冰箱內保存，冰過後的果肉帶有冰淇淋般的綿綿口感。