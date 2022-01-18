慘！變種病毒威脅 桃園機場估今年運量僅2019年的3%

新冠肺炎疫情延燒近兩年，連帶衝擊邊境開放。根據桃園國際機場公司預估，變種病毒持續威脅下，今年運量保守估計為2019年的3%，為150萬人次。

桃機說，農曆春節將至，桃機入境高峰提前至上周湧現。根據公司數據資料顯示，今年春節返台入境高峰與次高峰分別為1月7日（3361人）及14日（3285人），之後將逐漸下降。

桃機說，已成立應變小組，在1月7、8、14、15日疏運高峰期，配合前進指揮所入境長程航班候機室採檢作業，及時調度所需人力、清消作業，並隨時掌握航班、旅客與防疫車輛動態，落實中央流行疫情指揮中心防疫規定，順利完成今年春節前旅客入境高峰疏運。

桃機說，機場受此波境外移入確診案例影響，自1月4日中央疫情指揮中心前進指揮所開設以來，共累計19人確診（清潔公司、保全公司、防疫車隊、手推車、疾管署北區管制中心），匡列398人，1月8日PCR共9401人、1月13日快篩8711人，未來亦會配合前進指揮所防疫指令，強化桃機擴大列管及徹底排查的決心。

桃機說，去年受疫情影響，全年入出境旅客為90.9萬人次，較前年減少87%。觀察國際航空旅運趨勢在變種病毒持續威脅下，機場公司預估今年運量保守估計為2019年的3%為150萬人次。

桃機說，為因應春節前夕旅客入境高峰時段疏運需求，提供自桃園機場往松山機場的免費防疫接駁巴士（1月14、15日），同時原防疫巴士路線增加停靠小港機場（1月13至16日）。旅客搭乘巴士抵達上述機場後，可再由該機場防疫車輛載運至指定居檢場所，以轉運接駁方式，紓解防疫計程車與租賃車等候人潮，同時也替旅客降低車資負擔。兩日（1月14、15日）總計發車21趟巴士、共載運205名旅客。

桃機說，針對旅客從機場前往檢疫地點需求，依旅客預報資訊及航班即時動態，預先調度防疫巴士、租賃車及計程車等防疫車輛，在防疫優先前提下全力因應。今年以來截至1月15日，總計發車2萬9542趟次，疏運旅客3萬3761人。