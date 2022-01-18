「寒士尾牙」創世全台送禮到家 南市議長擔任送禮大使

創世與華山、人安基金會聯盟今天舉辦「寒士吃飽30尾牙」活動，台南市議會議長郭信良擔任「愛心送禮大使」，與創世基金會代表將祝福年禮及紅包送給仁德區照顧植物人家庭。

創世華山基金會今天全台同步舉辦「寒士吃飽30尾牙」送禮到家活動；郭信良代表探望的是創世台南到宅個案小蓉家，她幼年因病成植物人，已臥床20餘年，原由爺爺奶奶照料，前幾年奶奶過世後，剩下爺爺獨自守護她。

老人家說，早年和另一半已賣鞋為業，拉拔三個孩子長大，不過孩子離家不再聯絡後只能由他們兩老照顧，今年都他一個人真的很吃力；郭信良表示聽聞此事特地前來致贈年禮、紅包，「過去一年大家都很辛苦，尤其弱勢家庭更是苦撐，這份年禮和紅包雖然不貴重，但卻是社會大眾的祝福，希望讓他們感受到人間溫情。」

主辦單位表示，「寒士吃飽30尾牙」已邁入第32屆，每年歲末年終給艱苦人一餐溫飽、一個應急紅包，今年因疫情考量，仍採「送禮到家」方式。