快訊

直播／桃機衍伸群聚染疫人數破百？ 指揮中心下午2時說明

民進黨複製「勝利方程式」追殺…藍營大夢初醒急喊團結

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「寒士尾牙」創世全台送禮到家 南市議長擔任送禮大使

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
寒士尾牙創世全台同步送禮到家，台南市議長擔任送禮大使。記者周宗禎／攝影
寒士尾牙創世全台同步送禮到家，台南市議長擔任送禮大使。記者周宗禎／攝影

創世與華山、人安基金會聯盟今天舉辦「寒士吃飽30尾牙」活動，台南市議會議長郭信良擔任「愛心送禮大使」，與創世基金會代表將祝福年禮及紅包送給仁德區照顧植物人家庭。

創世華山基金會今天全台同步舉辦「寒士吃飽30尾牙」送禮到家活動；郭信良代表探望的是創世台南到宅個案小蓉家，她幼年因病成植物人，已臥床20餘年，原由爺爺奶奶照料，前幾年奶奶過世後，剩下爺爺獨自守護她。

老人家說，早年和另一半已賣鞋為業，拉拔三個孩子長大，不過孩子離家不再聯絡後只能由他們兩老照顧，今年都他一個人真的很吃力；郭信良表示聽聞此事特地前來致贈年禮、紅包，「過去一年大家都很辛苦，尤其弱勢家庭更是苦撐，這份年禮和紅包雖然不貴重，但卻是社會大眾的祝福，希望讓他們感受到人間溫情。」

主辦單位表示，「寒士吃飽30尾牙」已邁入第32屆，每年歲末年終給艱苦人一餐溫飽、一個應急紅包，今年因疫情考量，仍採「送禮到家」方式。

創世台南院長孫淑媛表示，疫情中感謝各界支持，送禮到家活動今天開跑，但植物人服務是365天不能斷，盼望社會大眾能持續支持待援家庭。愛心專線：(06)260-1655送禮到家小組。

寒士尾牙創世全台同步送禮到家，台南市議長擔任送禮大使。記者周宗禎／攝影
寒士尾牙創世全台同步送禮到家，台南市議長擔任送禮大使。記者周宗禎／攝影

紅包 植物人 郭信良

延伸閱讀

台南市議長結合團體做愛心 登陸愛心會19年發放5千多萬

台南安南區市議員選局空前競爭 綠營女悍將危及對手

台南議會副議長涉浮報助理費 議長：他住院不便接電話

台南市副議長涉詐助理費2700萬 妻子遭聲押禁見

相關新聞

慘！變種病毒威脅 桃園機場估今年運量僅2019年的3%

新冠肺炎疫情延燒近兩年，連帶衝擊邊境開放。根據桃園國際機場公司預估，變種病毒持續威脅下，今年運量保守估計為2019年的3...

年度最小滿月今登場 對比最大滿月1元與5元硬幣差別

今天是今年首次滿月，也是全年最小滿月。天文館表示，此次最小滿月視直徑29.7角分；相較於7月14日的最大滿月，視直徑33...

回響／王國材：年輕人開五人座回偏鄉服務將「補助」

交通不便是偏鄉長久以來的痛。聯合報系願景工程去年推出「體檢行的正義」三部曲，揭開偏鄉載貨、在地創生面臨的希望與困境。交通...

環署工研院合作 每年上千公噸廢鋰電池「黑粉」變黑金

因應電動車發展及鋰電池正極材料大量需求，環保署與工研院合作，將廢二次鋰電池的黑粉，提純成為價值較高，且純度較高的硫酸鈷、...

人家好想吃肉肉！網路熱議「暴食肉肉」超爽系個人火鍋

火鍋真的是沒有人不愛，尤其是在冷冷的冬天裡，豐富的食材搭配鮮甜的湯頭，暖身又暖胃，好想每天都吃火鍋！火鍋店家百百種，有的主打麻辣鍋底、高級食材、吃到飽等等，看似簡單又不簡單的料理，店家們真的想盡辦法吸引客人上門享受啊！

改革台鐵！交通部積極推動台鐵公司化

台鐵連續兩年發生重大事故，交通部長王國材去年4月上任後以改革台鐵為重要任務，並積極推動台鐵改制為國營公司，預定於三年內完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。