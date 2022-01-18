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回響／王國材：年輕人開五人座回偏鄉服務將「補助」

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長王國材說，偏鄉正義很重要。記者曹悅華／攝影
交通部長王國材說，偏鄉正義很重要。記者曹悅華／攝影

交通不便是偏鄉長久以來的痛。聯合報系願景工程去年推出「體檢行的正義」三部曲，揭開偏鄉載貨、在地創生面臨的希望與困境。交通部長王國材今天說，偏鄉正義很重要，除了擴大推廣幸福巴士，就地方創生部分，將鼓勵年輕人開自己的五人座車回偏鄉服務長輩，這部分「會請公總補助」。

交通部今天舉行新春記者會，王國材簡報時指出，為了實現交通平權，推廣幸福巴士，110年通車120個鄉鎮區，321條路線（含53個偏鄉，163條路線）。全國偏鄉公路公共運輸涵蓋率達89.78%。

王國材還說，111年推動11處原鄉幸福巴士、7處幸福巴士2.0，達成偏鄉公共運輸涵蓋率90%目標。

王國材說，偏鄉正義很重要，捷運一公里的的造價，可以維持全國公運計畫量能，一年經費也是約40至50億元，會當作交通部未來施政重點。

王國材說，他也有跟新上任的公路總局局長陳文瑞說，偏鄉運輸不只是基本民行，還跟長照還有交通安全息息相關，太多偏鄉因為沒有公共運輸，老人騎車下山撞到電線桿死亡，也因為沒有公共運輸，也沒有辦法去文建站訪問老友，進而悶出病來，

王國材說，就地方創生部分，先前做了鬆綁，五人座就可以當市區公車行駛，也可以跟幸福巴士整合，相信開放後，年輕人就會回來和偏鄉長輩合作，這部分會請公總做補助。

媒體追問補助內容為何，新任路政司長林福山說並無具體回答。但他說，偏鄉交通正義之前主軸是幸福巴士，去年鬆綁個人可以當計程車業，主軸是工運團體，後面結合地方創生團體，共同承擔跟分享，提供個人化、比較精緻服務，未來也可能朝向觀光旅遊，做為幸福巴士自身的點，是下個階段要努力目標。

王國材說，地方創生因為是五人座可以當市區公車，納入公共運輸就符合公運計畫補助機制，可拿到購車、營運補貼等，這部分請公總盡量扶持，當有年輕人願意返鄉替長輩服務，希望都能盡量協助，實現偏鄉正義，地方需要年輕人回去。

偏鄉 王國材 巴士

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