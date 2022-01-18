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年度最小滿月今登場 對比最大滿月1元與5元硬幣差別

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
今天是今年首次滿月，也是全年最小滿月，相較於7月14日的最大滿月，視直徑33.7角分，月球縮小了約13%，大約像是1元與5元硬幣的差別。圖／天文館提供
今天是今年首次滿月，也是全年最小滿月，相較於7月14日的最大滿月，視直徑33.7角分，月球縮小了約13%，大約像是1元與5元硬幣的差別。圖／天文館提供

今天是今年首次滿月，也是全年最小滿月。天文館表示，此次最小滿月視直徑29.7角分；相較於7月14日的最大滿月，視直徑33.7角分，月球縮小了約13%，大約像是1元與5元硬幣的差別。另外，在1月17至21日，連續5日在日出前看到較亮的哈伯太空望遠鏡過境，亮度都在1等之內，肉眼可見。

天文館表示，由於月球繞地球的軌道是橢圓形，隨著在軌道上距離地球的遠近，月球的視直徑也會有大小變化。若滿月時，月亮恰好在月球公轉軌道的近地點附近，在此時地球上所見的滿月視直徑較大；反之，若在遠地點附近，滿月視直徑則偏小。

天文館表示，1月18日滿月前四天才剛通過遠地點，所以滿月時還在離地球較遠的位置上，約40.1萬公里，視直徑也僅29.7角分，成為今年最小滿月。

而當天的月亮除了特別小之外，還有一個不速之客掠過，並且限定北部寬約5.5公里內的新北、基隆、台北、桃園等小範圍地區才能看到。

天文館表示，哈伯太空望遠鏡在距離地表約560公里處以橢圓軌道環繞，公轉週期約96分鐘，常有機會在日落後或日出前2至3小時內看到過境現象。在1月17至21日，連續5日在日出前看到較亮的哈伯過境，亮度都在1等之內，肉眼可見。

天文館 太空 桃園

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