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台鐵公司化淪籠統名詞？王國材：公司化條例下會期送審

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長王國材。記者曹悅華／攝影
交通部長王國材。記者曹悅華／攝影

交通部長王國材去年4月上任後，就喊出台鐵公司化，近日終於進到實質內容討論，不過在債務處理上仍舊卡關，工會希望可以將逾1300億短期負債清零。外界質疑公司化就是很籠統的名詞。對於公司化條例何時報行政院，王今天說，會以下個會期送進為目標。

交通部今天舉辦2022年新春記者會。對於公司化條例何時報行政院，王國材說，他開始到台鐵15個分會，日前先到基隆討論，過程聽台鐵改革，不只組織改革，會一一處理。

王國材說，過去討論有說上個會期要送回，但因為還有很多部分，像是內容，員工不瞭解，必須到地方工會說明，初步下個會期將公司條例送進去，包含公司章程、退休、撫卹、董事會都是在公司條例後討論，很多細節還要討論，希望下會期送進為目標。

媒體提問，公司化面臨債務卡關，到底哪個階段會先做起來，不要只是很籠統名詞。

對此，台鐵局長杜微說，因為台鐵先前有負擔債務問題，中間有很多政策性問題，會用適當方式處理債務，前提是希望未來台鐵公司能夠朝最有利經營方式來做。

杜微說，台鐵公司化會聽各界意見，中間若有採納部分，就併到改革計畫。

台鐵 債務 王國材

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