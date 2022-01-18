3.7萬人重複用藥！健保推出主動示警 每季省940萬藥費

根據國健署調查，半數長者有三種以上的慢性病，藥多一不留神就會搞混，重複服藥可能暈倒甚至威脅生命。健保署為把關用藥安全，去年10月起針對最常見重複用藥風險較高的「血壓、血脂、血糖、血栓、前列腺」這五大類藥品，擴充於雲端藥歷主動提醒功能，推估一季可幫助3.7萬人免於重複用藥風險、為健保省下940萬藥費，新功能開通兩個月已有61萬人次受惠。

健保署醫審及藥材組視察黃瓊萱表示，健保署雲端藥歷可查詢過去三個月內的用藥，過去只有針對「同成份」的藥品進行主動提示，現在擴增功能為「同藥理機轉」也會提示，即便病人換了不熟悉原本用藥的醫師或醫療院所，即便醫師忙碌而沒有查詢雲端藥歷，如果開藥時選到同成份或同機轉的藥品，系統都會主動示警，幫忙醫師把關。

黃瓊萱表示，如果病人領藥後還有十天藥沒吃完，又拿到同成份或藥理機轉的藥品，就算重複用藥。根據過去資料，每一季大約有3.7萬人重複用藥，導致940萬額外花費。細看重複用藥的品項，以降血脂為最多，佔了300多萬要費，其次依序為降血壓、降血糖、抗血栓、前列腺肥大用藥，目前都已將上述五類重複用藥風險較高的藥品納入提示範圍。

黃瓊萱提醒，除了醫師和健保系統的把關，也鼓勵民眾自行下載「健保快易通App」並開通「健康存摺」，以完整了解自己的領要情型。現在子女代替父母領藥的情況普遍，別忘了也可善用健康存摺中的「眷屬功能」，看診時提供醫師參考、主動提醒醫師，一起幫忙為父母的用藥安全把關。