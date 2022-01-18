陸驗出我2批石斑魚含禁藥 漁業署追查15家養殖場都合格

去年12月30日中國大陸海關總署通報，台灣輸大陸兩批石斑魚檢出孔雀綠、結晶紫，漁業署今天表示，與地方政府進一步針對後續流向，追查可能涉案的15家養殖場後，抽驗結果皆為合格；未來將與相關單位對於產業管理各環節檢討改善，提升品質及衛生安全。

去年中國大陸通報後，漁業署已說明可能案的兩家養殖場並未查出含有孔雀綠等違規用藥。為追溯魚貨來源，後續也針對運搬船同航次的其他養殖場，協同地方政府進行移動管制，並逐場抽驗各家養殖場送驗魚體孔雀綠、結晶紫、四環黴素等項目。

另考量環境因素，漁業署也針對土底池魚塭加採底土和池水送驗孔雀綠、結晶紫等，今天檢驗出爐皆合格。

漁業署表示，石斑魚為我國極為重要的養殖產業，漁業署與國內相關養殖業者都非常重視生產石斑魚的品質及衛生安全，本案檢驗結果查無違規用藥情事，後續將再檢視整個產銷環節並釐清各管制點，若確有違法使用藥物或其他不合規定情事，後續亦將依規定查處。

為確保我國石斑魚品質，漁業署預定1月26日邀集專業學者及業者代表召開相關精進會議，防檢疫體系各單位也將在產地辦理正確用藥宣導，從養殖源頭、集貨、活魚運搬船管理及勾稽、到對岸暫置場等環節，強化石斑魚貨來源安全機制。

漁業署表示，為確保食魚安全，我國養殖魚未上市前，均辦理未上市水產品產地監測，未來將持續辦理，並擴大辦理用藥管理教育訓練，並配合產地聘用水產獸醫師駐診服務。