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台灣燈會如期舉行 高雄已研擬大型群聚活動防疫計畫

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
2022台灣燈會首創愛河灣及衛武營「雙主場」，許多作品近期陸續亮相，也引起話題。圖／高雄市政府提供
2022台灣燈會首創愛河灣及衛武營「雙主場」，許多作品近期陸續亮相，也引起話題。圖／高雄市政府提供

2022年台灣燈會在高雄，預計2月15日登場。不過由於本土疫情轉趨嚴峻，為活動增添變數。交通部今天說，目前是如期見報，按照原來時程進行。觀光局則說，高雄已研擬完大型群聚活動防疫計畫。

交通部今天舉行2022年新春記者會。對於台灣燈會是否如期舉辦，交通部長王國材說，現在還是如期，但還是慧看疫情，目前照原來時程進行。

對於主燈跟小提燈何時公布，若如期舉行是否有相關防疫措施。觀光局長張錫聰說，台灣燈會主燈跟小提燈都已經出爐，因為疫情，會用新聞稿跟相片發布，今年是跟高雄市政府合辦，會再發布。

張錫聰說，防疫的話會看疫情情況滾動檢討。高雄研擬完成大型群聚活動防疫計畫，會視疫情發展情況，有必要會提到中央流行疫情指揮中心審查。

疫情 台灣燈會 交通部長

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