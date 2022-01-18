環島高鐵不是夢！王國材：已啟動「屏東往南」延伸評估

環島高鐵不是夢？交通部長王國材今天出席交通部新春記者會時表示，高鐵延伸宜蘭、基隆捷運本月進入交通部審查階段。他還說，高鐵環島是遠程目標，已經啟動「屏東往南」延伸可行性評估。據悉，目前還在招標階段。

就外界關心高鐵延伸宜蘭、基隆捷運進度，王國材說，鐵道局已把報告送到交通部，交通部政務次長胡湘麟準備要審查，過了就是進入環評。

王國材說，基隆捷運過去確實有小小爭議，經過溝通都順利，希望後面如預期進行。宜蘭高鐵也是，站址確定後，地方都有共識，鐵道局報告也送來，胡湘麟準備要開審查會，通過就要進入環評，但環評時間會比較長，有經過雪山山脈問題，會努力說服環評委員。

至於1月審查通過，何時可以啟動。提報行政院核定。未來長期規畫讓高鐵環島，立委提案環島高鐵可以啟動可行性評估，會不會考量正式啟動。

胡湘麟說，有關於基隆捷運跟高鐵延伸宜蘭，鐵道局都報部了，下周會安排這兩個審查計畫，沒有太大問題會依據綜合規畫內容推動相關作業，初步的話基隆捷運要一年環評。高鐵延伸宜蘭則因涉及路線通過、水庫流域，時間會長一點，具體時間要看將來環評審議過程，才能決定時間。

至於啟動環評時間，胡湘麟說兩案都預計在春節後。

王國材在簡報時指出，為了完善鐵道網，才有環島高鐵想法，留下未來逐段審慎評估延伸空間。因應未來快速發展，鐵路有短中長期，慢慢讓高鐵環島，但屆時高鐵台鐵都會存在。

媒體追問高鐵下一階段要延伸到哪？王國材說，高鐵環島是遠程目標，會審慎評估進行，已經啟動屏東往南，下一個階段要延伸到哪，整個環島會一段一段進行，畢竟高經費、又不簡單，還要環評，會花一段時間進行。