快訊

桃機防疫計程車司機確診+1！Ct值僅12 基隆妻兒3人居家隔離

新竹確診學生足跡曝光 搭台鐵「2541班次」通勤、初步匡列95人採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環島高鐵不是夢！王國材：已啟動「屏東往南」延伸評估

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長王國材（左）、交通部政務次長胡湘麟（右）。記者曹悅華／攝影
交通部長王國材（左）、交通部政務次長胡湘麟（右）。記者曹悅華／攝影

環島高鐵不是夢？交通部長王國材今天出席交通部新春記者會時表示，高鐵延伸宜蘭基隆捷運本月進入交通部審查階段。他還說，高鐵環島是遠程目標，已經啟動「屏東往南」延伸可行性評估。據悉，目前還在招標階段。

就外界關心高鐵延伸宜蘭、基隆捷運進度，王國材說，鐵道局已把報告送到交通部，交通部政務次長胡湘麟準備要審查，過了就是進入環評。

王國材說，基隆捷運過去確實有小小爭議，經過溝通都順利，希望後面如預期進行。宜蘭高鐵也是，站址確定後，地方都有共識，鐵道局報告也送來，胡湘麟準備要開審查會，通過就要進入環評，但環評時間會比較長，有經過雪山山脈問題，會努力說服環評委員。

至於1月審查通過，何時可以啟動。提報行政院核定。未來長期規畫讓高鐵環島，立委提案環島高鐵可以啟動可行性評估，會不會考量正式啟動。

胡湘麟說，有關於基隆捷運跟高鐵延伸宜蘭，鐵道局都報部了，下周會安排這兩個審查計畫，沒有太大問題會依據綜合規畫內容推動相關作業，初步的話基隆捷運要一年環評。高鐵延伸宜蘭則因涉及路線通過、水庫流域，時間會長一點，具體時間要看將來環評審議過程，才能決定時間。

至於啟動環評時間，胡湘麟說兩案都預計在春節後。

王國材在簡報時指出，為了完善鐵道網，才有環島高鐵想法，留下未來逐段審慎評估延伸空間。因應未來快速發展，鐵路有短中長期，慢慢讓高鐵環島，但屆時高鐵台鐵都會存在。

媒體追問高鐵下一階段要延伸到哪？王國材說，高鐵環島是遠程目標，會審慎評估進行，已經啟動屏東往南，下一個階段要延伸到哪，整個環島會一段一段進行，畢竟高經費、又不簡單，還要環評，會花一段時間進行。

媒體再追問屏東往南要延伸到哪？王國材僅說「往南或是往東，有很多城市」，會請鐵道局評估。

交通部長王國材簡報。記者曹悅華／攝影
交通部長王國材簡報。記者曹悅華／攝影

高鐵延伸宜蘭 基隆捷運 環島高鐵

延伸閱讀

交通部強調最重視台鐵改革 將祭「重賞重罰」機制

王國材今視察鐵研中心 要求加速完工提升國產化技術

王國材為公司化再與台鐵工會碰面 負債問題仍未解

疫情延燒雙鐵禁止飲食？ 王國材：目前先維持二級警戒

相關新聞

年度最小滿月今登場 對比最大滿月1元與5元硬幣差別

今天是今年首次滿月，也是全年最小滿月。天文館表示，此次最小滿月視直徑29.7角分；相較於7月14日的最大滿月，視直徑33...

環島高鐵不是夢！王國材：已啟動「屏東往南」延伸評估

環島高鐵不是夢？交通部長王國材今天出席交通部新春記者會時表示，高鐵延伸宜蘭、基隆捷運本月進入交通部審查階段。他還說，高鐵...

春節省道壅塞路段時段報你知 返鄉出遊搭客運享優惠

今年春節連續假期共計九日，民眾將於連假期間返鄉、旅遊、短程參拜及走春等活動，公路總局自今年1月28日（星期五）下午至2月...

買年菜食材要注意！新北驗出重金屬、7件不合格

農曆春節來臨，為使民眾安心辦年菜，新北市衛生局抽驗春節應景食品，183件應景食材，計7件不合格，衛生局要求業者下架回收並...

3.7萬人重複用藥！健保推出主動示警 每季省940萬藥費

根據國健署調查，半數長者有三種以上的慢性病，藥多一不留神就會搞混，重複服藥可能暈倒甚至威脅生命。健保署為把關用藥安全，去...

陸驗出我2批石斑魚含禁藥 漁業署追查15家養殖場都合格

去年12月30日中國大陸海關總署通報，台灣輸大陸兩批石斑魚檢出孔雀綠、結晶紫，漁業署今天表示，與地方政府進一步針對後續流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。