交通部強調最重視台鐵改革 將祭「重賞重罰」機制

交通部今天舉辦2022年新春記者會。針對台鐵改革議題，交通部長王國材說，是最重要的工作，會有「重賞重罰」機制，如果員工沒有落實安全，將要求台鐵重罰。

根據交通部簡報指出，施政主軸第一個就是台鐵改革，110年台鐵安全該格精進作為有強化工地監督管理、風險路段改善、軌道改善及預防作為、成立局橫向聯繫小組暨地區協調中心、成立高階技術會報、訂定重賞重罰激勵機制。

至於111年，則聚焦在精進落實安全管理系統(SMS)、啟動第三方安全評鑑、推動公司條例、鐵路法修法、投入鐵道檢查員。

對於何謂重賞重罰機制？王國材會前受訪時表示，台鐵有自己整個處理程序，大部分台鐵員工都戰戰兢兢在工作上面，如果對於營運跟安全有正面影響，希望一定要重賞；同樣如果在安全沒有落實，就會要求要重罰。

王國材說，改革需要過程，普悠瑪、太魯閣重大事故以後，台鐵去年也陸續出現小的狀況，也是未來會產生大問題的開始。

王國材說，對於台鐵安全改革，要求各項改革措施，包含SOP遵守，還有維修部分，很多老車輛零件不容易取得，昨天到高科大交流，有很多本土化零件，都在為台鐵進行中。

王國材說，改革是需要時間的，但一定要讓整個工作落實，也是今年最重要工作。