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防Ｏmicron入侵 屏東市商家力推行動支付

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
本土疫情升溫，屏東夜市、中央市場力推無現金的行動支付來降低接觸，強化防疫工作。圖／黃耀寬提供
本土疫情升溫，屏東夜市、中央市場力推無現金的行動支付來降低接觸，強化防疫工作。圖／黃耀寬提供

桃園機場衍生的群聚不斷延燒，為防Omicron入侵，屏東市攤販協會與屏東市中央商圈發展協會，聯手金泉里辦公室、楠樹里(原：平和里)辨公室、力推降低接觸，強化防疫工作的無現金行動支付，盼商家積極申辦，民眾多加利用，今、明天分別在楠樹里與金泉里辦公室，提供專人免費申辦台灣Pay、街口支付與Line Pay Money服務。

由經濟部中小企業處委託中華民國資訊軟體協會執行，由台灣獨角獸創意有限公司輔導屏東夜市、露店、中央市場第1至第4商場，擁有兩種行動支付業者已達70家，已是南台灣單一場域密集度最高的無現金體驗示範區。

中央市場擁有兩種行動支付的店家已有45家，屏東市楠樹里里長伍靜華說，國際科學研究期刊指出，新冠肺炎病毒停留於銅板上約可存活4小時、紙鈔約可存活72小時，傳統市場提供行動支付選項，可降低接觸感染，是守護攤商與民眾的好方法，屏東市攤販協會理事長陳基富也呼籲傳統攤販應擁抱新商機。

屏東夜市有兩種行動支付的店家已有25家，屏東市金泉里里長莊美香說，屏東夜市與中央市場緊鄰屏東火車站，是縣民日常的一部分，更是外來遊客體驗屏東的首選，感謝經濟部、屏東縣府與屏東市公所的付出，讓在地青年客群與外來遊客，在疫情期間願意進入傳統市場消費。

數位轉型顧問暨台灣獨角獸創意有限公司經理黃耀寬說，本次場域共輔導70家，業種業態呈現繽紛的美好屏東，分別有餐飲34間店、衣著服飾15間店、文創手作3間店、百貨雜物9間店、美容美髮9間店。

本土疫情升溫，屏東夜市、中央市場力推無現金的行動支付來降低接觸，強化防疫工作。圖／黃耀寬提供
本土疫情升溫，屏東夜市、中央市場力推無現金的行動支付來降低接觸，強化防疫工作。圖／黃耀寬提供

屏東縣 夜市 桃園機場

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