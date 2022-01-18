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疫情緊繃要不要返鄉過年？網曝這兩類民眾已啟動返鄉潮

聯合新聞網 / 綜合報導
本土疫情持續升高，有網友上網急問大家：今年疫情這樣，要不要返鄉過節。圖為民眾搭乘火車返鄉過節情形。報系資料照
本土疫情持續升高，有網友上網急問大家：今年疫情這樣，要不要返鄉過節。圖為民眾搭乘火車返鄉過節情形。報系資料照

本土新冠肺炎疫情持續延燒，昨(17)日新增十七例本土個案，創近半年來新高紀錄。面對不到兩個禮拜就要迎來的春節假期，讓網友熱議，今年疫情這樣，要不要返鄉過年。

一名網友在PTT貼文表示：「身為北漂人士，又在這次疫情頻傳的桃園，火車票是訂好了，但是看每天都爆出來這麼多例，真的在猶豫要不要返鄉過年了」，他詢問網友們，今年是否有人會因為疫情影響了返鄉計畫。網友認為，這回群聚案主要集中在桃園，大概「繞過桃園就ok」，但也有人建議應避免返鄉，「就是你造成破口」、「不要啊！想害人啊」。

有網友認為，從近期的國人入境人數激增，顯示「海龜(歸)都全部回來過年了，你也該返鄉才對」，許多人也認為：「你不回去別人也會回去，沒差」，也「已有學生開始返鄉，你回不回都改變不了什麼」。有人還發現，即便現在疫情升溫，每天夜市還是一堆人，去餐廳吃飯連「內用都沒座位」，「根本沒人在意」會不會群聚擴大，台灣現在似乎有一種與新冠病毒「拚共存」的心理在蔓延。

有人認為原PO住在桃園，但並未說要回哪裡過年，「看你是要回哪裡，有可能會被市長趕回來」，還有人提出另外的問題，不返鄉過年除了疫情考量是不是還有其他原因，「家中有討厭的親戚？」、「不回去被親戚酸更可怕」。也有人認為，「過年一定要返鄉，不然怎叫過年？」

新冠肺炎 春節 春節返鄉

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