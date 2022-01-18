Omicron來勢洶洶 2022台灣燈會防疫智慧升級

2022台灣燈會正如火如荼籌備中，防疫如臨大敵，主辦單位運用科技方法助一臂之力。即將在2月登場的燈會，導入新科技搭載防疫概念，全面升級為「防疫智慧新燈會」，市府表示，遊客只要「一碼在手」，就能滿足防疫實名制、享有LINE Beacon個人化智慧導覽體驗，還能參加好運小遊戲「虎爺發紅包」，在地店家好康優惠一把抓！

高雄市政府表示，2022台灣燈會在高雄是史上第一場防疫、智慧科技兼具的新形態燈會，也是台灣首次戶外大型展演全面使用LINE beacon，市府與LINE Taiwan公司（台灣連線股份有限公司）合作，運用LINE beacon導入防疫科技，以智慧導覽取代人工導覽，不但降低人群接觸風險，也創造更多元導覽內容。

Beacon在國外博物館用於智慧導覽已行之有年，此次台灣燈會使用LINE Beacon數量破紀錄！遊客進場前將手機開啟藍芽及GPS定位系統，讓現場的beacon設備主動偵測每一位遊客正在觀賞哪一個作品，LINE beacon就如同專屬導覽員一般適時傳送作品介紹，讓遊客更能欣賞各領域跨界的作品，此外透過實名制控管進場人流，讓遊客暢遊燈會更安心。

賞燈遊客要先上「台灣燈會防疫平台」註冊，完成資訊登記後取得「燈會碼」，實名制登記不僅防疫規格高於1922簡訊實聯制系統，還能以手持裝置及時接收LINE Beacon訊息推播，獲得作品、活動資訊。

LINE Beacon訊息推播還能將燈會場域內，遊客所在位置最近的廁所、市集、服務台，都能用行動裝置快速找到，也能參與應景的「虎爺發紅包」抽獎，遊客看過的作品愈多，獲得在地商家優惠好康機會也愈多。

為讓遊客一碼在手，暢遊高雄，免費註冊「燈會碼」再以超優惠價99元加購同一個QR Code，便能進化為「五行暢遊碼」，享24小時內無限次搭乘高雄市捷運、輕軌及公車，還有2次渡輪及YouBike前30分鐘免費優惠，利用便捷的公共運輸暢遊台灣燈會，前20萬名還加送虎爺小提燈「大吉虎」。

高雄市副市長史哲表示，面對防疫、振興兩大挑戰，市府選擇正面迎擊，將舉辦台灣燈會作為驗證高雄轉型智慧城市的重要機會，也要高雄多留下一些寶貴回憶。

2022台灣燈會將首創愛河灣及衛武營「雙主場」，場域近100公頃，運用高雄城市景觀多樣性，燈區場域涵括森林地貌、國家場館及港灣海域，同時安排最創新陸海空策展、最智慧展演技術，整體燈區面積是近年的2倍，也是歷年燈區面積最大的一屆。

活動期程分為「中央燈區」2022年2月15日至2月28日，為期14天；「地方燈區」從2022年2月1日至2月28日，為期1個月。