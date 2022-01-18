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東北季風襲 今各地有降雨機率 明晨高山有望飄雪

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天鋒面通過，東北季風南下。聯合報系資料照
今天鋒面通過，東北季風南下。聯合報系資料照

氣象專家吳德榮在「三立準氣象老大洩天機」指出，本周無強冷空氣；今鋒面通過、東北季風南下，各地皆有局部降雨的機率；北台濕涼，中南部早晚涼。

吳德榮說，今天各地氣溫：北部14至19度，中部14至23度，南部15至26度，東部15至25度。3200公尺以上高山，今起至明晨有飄雪機率。

吳德榮說，截至今晨4時53分，平地最低氣溫北部約為14度（新北石門區13.6度，桃園楊梅區13.8度）。其他各地區的平地最低氣溫約在14、15度：中部（台中大甲區）14.2度，南部（台南白河區）15.1度，東部（宜蘭五結鄉）15.1度。 

吳德榮說，明天東北季風影響，北部及東半部仍有局部短暫雨，中南部雨漸停歇；北台雲多偏涼，新竹以南多雲時晴，中南部白天舒適早晚涼。

吳德榮說，周四大台北及東半部仍有局部短暫雨，北台偏涼，新竹以南晴時多雲，中南部白天舒適早晚涼。 

吳德榮說，周五、六轉東南風，天氣回暖，水氣多、易有霧；大氣不穩定，局部地區有「陣性」、明顯降雨的機率。

吳德榮說，下周日另一鋒面通過，北部、東半部轉局部雨，中部亦有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，下周一東北季風南下，迎風面有局部雨；冷空氣不多、北台濕涼，中南部白天舒適早晚涼。

吳德榮 東北季風 新竹

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